Stříteský o havárii: Jeli jsme po střeše a lítaly nám jiskry do obličeje

Po přeletu horizontu na rychlostní zkoušce Kohout špatně dopadl, narazil do meze a přetočil se na střechu. Po ní se auto kousek svezlo, aby ho vzápětí nakopl druhý břeh. Následovala série sedmi přemetů, po nichž závodní vůz opět zůstal ležet koly vzhůru.

Hrůzostrašně vypadají nehoda se naštěstí obešla bez zranění, oba členové posádky vylezli z auta po svých. Acelý tým už myslí na další start vHustopečích, který je na programu v polovině června.

„Auto už je u karosářů, dáváme ho dohromady,“ hlásí Stříteský, kterého ve Škodě Fabii R5 Auto Podbabská Škoda Mol Teamu naviguje Jiří Hovorka.

Důvod velké havárie je jasný. Na horizont, za nímž následovala zatáčka, najížděl příliš rychle.

„Bohužel jsem neodhadl rychlost,“ přiznal Stříteský. „Nebylo to nic příjemného, ale jsme jenom otlučení,“ dodal.

Pro 23letého jezdce z Kelče, který před dvěma lety absolvoval Rally Bohemia dokonce v barvách továrního týmu Škoda Motorsport, šlo o druhou vážnou havárii v kariéře. Ta první ho zastavila před dvěma lety na Barum rally. S otřesem mozku po nárazu do stromu musel tehdy dokonce do nemocnice.

„Teď to bylo možná horší než na Barumce, protože tam se to stalo během chvíle, zatímco tady to trvalo dlouho,“ srovnal. „Jak jsme jeli nějakou dobu po střeše, lítaly nám jiskry do obličeje.“

Naštvaný byl nejen kvůli své chybě, ale i proto, že na náročné soutěži mířil za stříbrnou pozicí, kterou ve své kariéře vybojoval dvakrát. Ahlavně jeho odstup na Kopeckého – a také na Václava Pech, jenž kvůli technické závadě odstoupil o chvíli dříve - byl mnohem menší než na předchozích závodech.

„Podařilo se nám k nim přiblížit se víc, než loni, za to jsme rádi. Bereme to pozitivně,“ hledá klady.

A co mu chybí, aby se jim vyrovnal úplně? „Jenom zkušenosti,“ tvrdí Stříteský. „Auto funguje špičkově, jede se mi parádně. Je to jen o místech, kde vyměknu a uberu. Nebo naopak nastane taková kravina jako na Kohoutu, že přijde místo, které neodhadnu.“