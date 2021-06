Tovární tým dá šanci mladíkovi. Nestává se to často, ví Stříteský

Škoda Motorsport přitom letos do žádného seriálu nenasazuje tovární tým, na Rally Bohemia ale udělá výjimku a nasadí hned tři tovární speciály. Rally Bohemia je totiž domácím podnikem značky Škoda a automobilka tam bude slavit výročí 120 let svého působení v motoristickém sportu. Do továrních vozů se posadí sedminásobný mistr republiky a testovací jezdec Škody Motorsport Jan Kopecký s navigátorem Janem Hlouškem, Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou a bolivijský jezdec Marco Bulacia Wilkinson s argentinským spolujezdcem Marcelem Der Ohannesianem.

Dominiku, jak vstřebáváte tu „novinu“ ohledně vašeho startu na Bohemia Rally v továrním týmu Škoda Motorsport?

Jsem za to ohromně rád. Není to totiž věc, která by se stávala každý den. Velký dík patří právě Škodě Motorsport, že mi tu výjimečnou příležitost nabídla a umožnila.

Čím jste si ji podle vás vysloužil?

Vstup do letošní sezony se nám povedl nad očekávání všech i nás samotných, zřejmě to podpořily i následné stabilní výkony, které jsou podstatnější než jednorázové výstřely.

Už vám chodí gratulace k takové události?

Teď to vyšlo ven, takže jich zatím bylo jen pár, ale předpokládám, že se pytel roztrhne, až se to dostane mezi všechny. Samozřejmě je to velmi potěšující.

Vraťme se k víkendové rally v Hustopečích. Na začátku jste měl smůlu, že? Kvůli průjezdu záchranářů jste stál čtvrt hodiny na startu, nevyšla vám první zatáčka, pak vám zhasl motor...

Nejprve jsme kvůli hasičům stáli všichni, pak už jsem kvůli sanitce stál sám. A neohlídal jsem si studená kola, přejel první zatáčku, pak jsem musel startovat. Chyby se tu zkrátka neodpouští. Pátek nám úplně nevyšel, nevíme proč, snažíme se na to přijít. Postupně se mi ale dařilo sžít se s prašným povrchem, a v sobotu už jsme drželi časy se špičkou. Po tom nepovedeném pátku je celkové 5. místo úspěch.

Na konci jste ve více než 23 km dlouhé rychlostní zkoušce zdatně konkuroval velezkušenému Janu Kopeckému, za kterým jste zaostal pouze o jedinou sekundu, a všechny ostatní konkurenty jste porazil. To vám tak sedlo?

Popravdě nevím, čím to bylo, že mi to tak sedlo. Všechno zapadlo do sebe, s Jirkou (spolujezdcem Hovorkou – pozn. aut.) jsme chytili tempo, to byl asi ten hlavní důvod.

Zmínil jste spolujezdce. Vyměnil jste Dannyho Perseina za Jiřího Hovorku. Co hovořilo v jeho prospěch?

S Dannym jsme se dohodli na jiném formátu spolupráce. Měnili jsme program na letošek, pojedeme i nějaké závody mistrovství Evropy. Pro Jirku mluvily zkušenosti, třeba jel Monte (Carlo), vybral jsem si jeho.

Jaký vás čeká nejbližší program? Budete testovat s továrním týmem?

Ano, bude společný test se škodovkou. Už jsem v tom jednou seděl, bude ještě jeden nebo dva testy. Já mám ale trochu zamotaný plán, mám tam ještě dva závody s motokárami, takže to mám docela napěchované, ale musím to zvládnout.

S čím se tam postavíte na start Bohemia Rally?

Beru to jako zkušenost a velkou příležitost, zároveň ale taky jako normální závod v rámci sezony. Naším plánem je nějaké umístění na konci roku a já k tomu musím podle toho přistupovat. Samozřejmě chci využít té příležitosti jet za velký tovární tým. Chci nasbírat zkušenosti, které bych pak dokázal zužitkovat jak ve zbytku sezony, tak na zahraničních závodech.