Šance s puncem stříbra. Česká naděje poznává svět rallyových jezdců

Má za sebou start v továrním týmu Škoda Motorsport. Sice jednorázový, i tak se ale počítá. Na Rally Bohemia ho zvládl skvěle, poprvé v kariéře vystoupil na stupně vítězů. V okolí Mladé Boleslavi skončil druhý.



„Už jen to, že jsem mohl startovat za Škodu Motorsport, pro mě znamená hodně. Poznal jsem, jak funguje světový tým,“ netají se Stříteský.

„Dominikovi jsme řekli, aby si soutěž užil a pokud možno dojel do cíle. Zvládl to skvěle,“ zareagoval šéf Škody Motorsport Michal Hrabánek.

Ač je mladý závodník z valašského městečka Kelč na začátku kariéry, už udivuje tuzemský motoristický svět. Způsob, jakým se zařadil do české špičky, nikdo nečekal.

„Vyvíjí se to až nad očekávání,“ přiznal Jaroslav Vančík, šéf stáje ACA Škoda Vančík Motorsport, jejíž barvy Stříteský od této sezony hájí. „Nikdo nepočítal s tím, že by mohl nastoupit až v takové kvalitě.“

Přestup z motokár

Specialista na závodní motory Vančík, který kdysi dělal šéfmechanika Romanu Krestovi, je pro Stříteského vzestup klíčovou postavou. Poznali se v motokárách, jimž se věnují jeho děti, ve chvíli, kdy mladý jezdec přemýšlel, co dál. I díky vzájemné konzultaci padla volba na rally.

„Spolupracujeme navzájem. Jára mi pomáhá s rally, já s jeho dětmi objíždím motokárové závody,“ popsal Stříteský.

Velkou roli v rozhodování o jeho motoristické budoucnosti pochopitelně hrálo i to, odkud pochází. Valašsko je automobilovým soutěžím zaslíbené, některé rychlostní zkoušky vedou na dohled od jeho domu.

„Už v dětství jsem se chodil dívat na rally. Dokonce mám doma fotku s Honzou Kopeckým, kdy jsem mu po pás. Jezdil tehdy s S2000,“ vzpomíná Stříteský.

Jeho hlavní devízou je čistá stopa, kterou se naučil v kartingu. Není tak atraktivní jako rozevlátý styl, zato je výrazně rychlejší. „Z motokár má dobré základy,“ přisvědčil Hrabánek. „Má potenciál se zlepšovat. Bude zajímavé sledovat, jak se mu bude dařit na šotolině.“

Výhodou může být i jeho povaha. Je klidný, vyrovnaný a zároveň pokorný. Ač to zní jako velká fráze, šance, kterou kterou dostal, si váží.

„Takový přístup je důležitý. Bez něj se ve světě motorsportu neprosadí,“ tvrdí Vančík.

Ještě krátce před startem sezony, která je jeho třetí, počítal Stříteský s tím, že bude řídit model s jednou poháněnou nápravou. Na poslední chvíli padlo rozhodnutí usednout do dealerské Škody Fabie R5 a vývoj eskaloval. Na premiérové Valašské rally dojel čtvrtý (třetí v hodnocení domácího šampionátu), stejně jako následně na Šumavě. To stačilo k tomu, aby Hrabánek vytočil jeho telefonní číslo.

Výjimečná šance

Škoda, která slaví 120 let v motoristickém sportu, od letošní sezony nemá vlastní závodní tým. Ale pro domácí Bohemii se ho v rámci oslav rozhodla jednorázově obnovit. Nasadila rovnou tři vozy. Pochopitelně povolala mistra světa kategorie WRC2 Jana Kopeckého, pak mladého Bolivijce Marka Bulacia a třetí fabii osedlal Stříteský. Podobnou šanci naposled dostal Pavel Valoušek mladší v roce 2010.

„Vždycky jsme se snažili najít mladé jezdce, u nichž jsme měli pocit, že je v nich potenciál,“ připomněl Hrabánek. „Dominika jsme měli v hledáčku už od loňské sezony. První dvě letošní soutěže ukázaly, že je šikovný, proto jsme se rozhodli dát mu šanci.“

Šance zahrnuje nejenom samotnou rally, ale i testování a poznávání toho, jak funguje tým, který ve své kategorii několikrát ovládl mistrovství světa. Stříteský dostal k dispozici tři testovací dny.

„Považuju to za největší přidanou hodnotu,“ netají se. „Získal jsem jiný pohled na věc. Byla tam hromada lidí, kteří mi poradili, co zlepšit, čeho se vyvarovat. Takové věci člověka posouvají dopředu.“

Hostování v továrním týmu potvrdilo, jak rychlý spád vývoj nabral. A taky to, že není nač čekat. Proto Stříteský už za dva týdny poprvé vyrazí do zahraničí. Pokud chce v budoucnu vystoupat až do mistrovství světa, jiné cesty není.

„Bylo by super se v něm ukázat, ale tak daleko zatím nemyslíme,“ poznamenal skromně.

Prvním krokem bude kontinentální šampionát. Stříteský s navigátorem Jiřím Hovorkou se představí v Římě a na podzim vyrazí do Maďarska. „Tím, že jsme na sebe převzali náklady na Bohemii, jsme přímo pomohli jeho týmu, aby se mohl objevit na dalších závodech,“ upozornil Hrabánek. „Itálie je dobrý krůček, jak poznávat svět.“

Škoda zatím neplánuje obnovit závodní tým. Ale kdo ví, třeba za pár let svůj názor změní. A možná u toho bude i talentovaný mladík z Valašska.

„Ještě toho má spoustu před sebou, ale třeba by to mohl být náš nástupce, který by se mohl ukázat na světové scéně,“ nadhodil Kopecký, který svého mladého kolegu předčil na Bohemii o minutu.