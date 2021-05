Stříteský na českých silnicích boduje, i když se stále učí

Stříteský přitom jel na Šumavě poprvé, v nové čtyřkolce si musel zvykat i na pro něj nezvyklou šotolinu.

„Vím, jak dokáže být Dominik rychlý na asfaltu, ale nečekal jsem, že mu to tak půjde i na šotolině. Právě na šotolině třetím místem v první Zdebořické (rychlostní zkoušce) vlastně rozhodl souboj (o 4. pozici) s Mirkem Jakešem,“ pochvaloval si šéf týmu Jaroslav Vančík. „Nejvíc mě těší, že se Dominik pohyboval ve všech rychlostkách do pátého místa. To je solidní základ, na kterém budeme dál stavět.“

Sám Dominik Stříteský viděl i vlastní nedostatky. „Na Šumavě jsme udělali mnohem více drobných chyb než na Valašce. Neměli jsme sice žádnou velkou krizi, ale občas mi to připadalo takové neurovnané,“ hodnotil svůj výkon.

Svoje motokárové zkušenosti uplatnil na asfaltovém okruhu, kde byl nejrychlejší. „Vyhráli jsme, ale hlavně kvůli tomu, že nám někdo z jezdců před námi trochu narovnal retardér. Jinak by byl vítězem okruhu Venca Pech,“ přiznal Stříteský sportovně.

„Byla to pro mě zatím asi nejnáročnější rally v kariéře a přinesla mi spoustu cenných zkušeností,“ konstatoval mladý jezdec, jenž svou pílí nadchl jednatele hlavního týmu Autocentrály Hlučín Eduarda Skabu.

„Dominik pracuje po všech stránkách intenzivně na svém vývoji. Na Šumavě potvrdil, že je na správné cestě a já jsem rád, že ho prostřednictvím dealerského teamu můžeme podporovat. Byl jsem zvědav, jak se vypořádá se šotolinou, ale i na ní potvrdil svůj talent,“ zmínil muž, jenž se léta pohybuje v prostředí motorsportu. „Budeme se muset zamyslet, jak by bylo možné mu dát ještě více příležitostí k vývoji v různých typů podniků v různých prostředích a na různých površích.“

Původně měl tým startovat až v polovině června na třetím podniku mistrovství republiky v Hustopečích, nově však ACA ŠKODA Vančík Motorsport pošle svou posádku do Rallysprintu Kopná, který se jede příští víkend.