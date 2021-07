Mladý pilot Stříteský sbíral evropské zkušenosti, projel si Řím

„Jsem rád, že můžeme Dominikovi jako tým nabídnout další příležitosti k jezdeckému rozvoji. Pro mě je to velká radost a velké zadostiučinění,“ líčil ještě před startem Eduard Skaba, šéf hlavního týmového partnera. „Mistrovství Evropy je novou velkou výzvou. Složitější logistika, neznámé tratě a silná konkurence evropských i místních jezdců budou výzvou nejen pro něj, ale i pro celý tým. Jedeme si pro nové zkušenosti a možnost porovnání naší výkonnosti na evropské úrovni.“

První srovnání měl Stříteský v pátečním shakedownu, ve kterém obsadil 23. místo. „Hezká trať, ale pro nás to bylo bez šance, teprve se zaučujeme,“ komentoval talentovaný pilot svůj vstup do European Rally Championship.

V sobotu se posádka ostravsko-valašského týmu zařadila na 26. místo.

„Premiérová zkušenost s náročnými italskými erzetami, kde s Jiřím Hovorkou hledáme to správné tempo. Jede se velmi rychle, ale s výsledkem jsme spokojení, učíme se a to je náš hlavní úkol,“ líčil Stříteský, jenž se včera vyšvihl na konečné 17. místo. „Erzety byly krásné, ale velmi obtížné a my nechtěli nic riskovat. Byl to pro nás úspěšný víkend, celé jsme si to užili.“