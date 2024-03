Konec hybridů ve WRC? Nepochopitelné, jsme zklamaní, reaguje jejich dodavatel

Nedávné rozhodnutí Mezinárodní automobilové federace FIA opustit hybridní pohon ve třídě Rally1 přišel navzdory obnovené smlouvě, která byla podepsána v září.

Jenže stačilo pár měsíců a plán se zcela zásadně změnil.

„Na základě jednání, která jsme v září 2023 vedli, jsme měli za to, že hybridní program ve WRC bude pokračovat až do roku 2026,“ poznamenal Blamberger pro specializovaný server DirtFish.com.

Německá firma Compact Dynamics navzdory rozličné kritice týkající se například drastického nárůstu ceny vozů (až k milionu eur) pomohla spoluvytvořit jednu z nejúžasnějších generací rallyeových závoďáků v dějinách tohoto sportu s výkonem přesahujícím 500 koní.

I proto je Blamberger frustrovaný a zmatený razantním krokem organizátorů šampionátu. Zvlášť s přihlédnutím k faktu, že FIA při nejbližší příležitosti plánuje do mistrovství zařadit auta s čistě elektrickým pohonem.

„Z hlediska jasné cesty k elektrifikaci a projevení ochoty snížit emise CO 2 je toto rozhodnutí nepochopitelné. Je to tak, jak to je,“ uvedl a současně dodal: „Samozřejmě uděláme vše pro to, abychom naše angažmá dokončili co nejlépe a nejprofesionálněji.“

Mezi FIA a Compact Dynamics nyní probíhají jednání o předčasném rozvázání smlouvy už v závěru právě probíhající sezony. „Řekněme jen, že je to otázka, kterou je třeba v tuto chvíli zodpovědět, a v příštích několika týdnech to mezi jednotlivými stranami vyřešíme,“ pravil David Richards, vedoucí pracovní skupiny WRC, která s návrhem zbavit se hybridu po několikaměsíčním průzkumu přišla.

Pravdou je, že uvnitř motorsportového hnutí tlak na opuštění hybridních jednotek sílil, přestože se s nimi jede MS teprve třetí rok.

„Neřekl bych, že se jich všechny tři týmy – Hyundai, M-Sport Ford a Toyota – chtěly okamžitě zbavit,“ přemítal Richards. „Ale v zásadě si myslím, že by podpořily odstranění hybridů, to ano.“

M-Sport už dříve vyjádřil přání prodávat zákazníkům vozy Rally1 bez hybridního pohonu (což umožnila úprava pravidel před aktuálním ročníkem) a Hyundai, který už loni váhal s prodloužením smlouvy s Compact Dynamics, byl pro okamžité zbavení se hybridu.

„S Cyrilem Abiteboulem, šéfem Hyundai Motorsport, jsme o tom dlouho mluvili,“ řekl Richards. „Byl plně nakloněn jeho odstranění.“

A tak FIA ve světovém šampionátu WRC vykročila proti proudu globálního vývoje automobilového průmyslu, vždyť pro Hyundai, Toyotu a Ford je vyřazení hybridní jednotky ze závodních speciálů Rally1 do jisté míry v rozporu s jejich nabídkou běžných silničních vozů.

Kromě smluvních komplikací navíc převratné rozhodnutí přináší zmíněným výrobcům také zjevný problém. Najednou musejí na nadcházející ročník připravit své vozy bez hybridů, přitom s nimi měly závodit ještě minimálně příští dvě sezony.