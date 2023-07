Jak předejít nezdarům na Barumce? Březík chce vyměnit všechny pásky v autě

„Vrtá mi hlavou, jak se co nejlépe připravit,“ přiznal Březík, kterého ve Škodě Fabii R5 doplňuje Ondřej Krajča. „Pro nás to znamená co nejlíp se naučit loňské a předloňské onboardy (záběry z kamery uvnitř auta – pozn. aut.) a čerpat z dat, která máme.“

Loňský rallysprintový šampion si premiéru na Barumce odbyl v roce 2016. Jak sám říká, tehdy šlo o učení, o soutěži nic nevěděl. Větší ambice ukázal hlavně v posledních dvou letech, když už pilotoval fabii. Jenže jeho snažení pokaždé zastavila drobná součástka za pár korun – tzv. motex páska, která slouží k upínání hadic a stahování kabelů.

„V prvním případě byla špatně otočená, na skoku si trochu klepla o další díl a následně nám vytekla voda z chladiče. Loni praskla jenom silou vůle,“ popsal Březík. „Letos koupíme ty nejlepší, všechny dáme nové a snad to bude stačit.“

Zatímco v roce 2021 musel člen Samohýl Škoda Teamu předčasně odstoupit, loni se mu problém podařilo vyřešit. Nabral přitom velkou ztrátu, stíhací jízda ho z 36. příčky vynesla na jedenáctou.

Kromě toho, že konečně chce do Top Ten, požene pilota z Lukova ještě jedna velká motivace. Usiluje o medailovou pozici v konečném hodnocení mistrovství republiky. Po pěti dílech ze sedmi je čtvrtý, na druhého Dominika Stříteského ztrácí jen sedm bodů. Zlínská soutěž má přitom vyšší bodový koeficient.

„Barumku musíme zvládnout tak, aby nám Dominik moc neuskočil nebo abychom my uskočili jemu,“ uvědomuje si důležitost domácího podniku Březík, kterému stejně jako jeho soupeři pomáhá Roman Kresta. „Při závodě spolu neustále něco konzultujeme, dodává mi klid.“