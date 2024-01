Dakar? V šutrech 300 ran kladivem za minutu. Koloc o tatře s čumákem i dceři

Jaký byl letošní Dakar?

Za mě asi nejnáročnější v Saúdské Arábii, možná i těžší než v Jižní Americe. Zkoušeli jsme nové formáty. Obdiv a smeknutí čepice patří všem, kteří Dakar dojeli, potažmo dosáhli dobrého výsledku. Tenhle Dakar rozdělil jezdce, kteří se tomu sportu věnují celoročně, od těch, kteří závodí víceméně jen na Dakaru. Dvoudenní etapa 48H Chrono byla tak strašně náročná ve specifických, těžkých dunách, že piloti, kteří v nich nemají naježděno, neobstáli.

A co Dakar pohledem vaší stáje?

Ze dvanácti etap jsme měli jedinou špatnou; nemít ji, byli bychom ještě lepší. Jestliže je Aliyyah pětadvacátá a drží si 12. místo v mistrovství světa, kde za sebou nechala velká jména, tak k tomu není moc co dodat. V Česku jsme historicky zhýčkaní tím, že kamiony jezdí na Dakaru o čelo. A kdo je za desítkou, je vnímaný tak, že na Dakaru nemá co dělat. Jenže to je měřítko v kamionech, třída Ultimate, kde jsou automobilky a profi jezdci, má měřítko úplně jinde. A mně to nedá než smeknout čepici před Martinem Prokopem, který obstál jako netovární jezdec s fantasticky připraveným autem. Jezdil s přehledem, skončil pátý, je borec.

Co naznačila Aliyyah?

Nemám o ní obavy, roste z ní lídr týmu a já dnes vidím, že tým jde za ní. Komunikuje s ním správně, sdílí s ním radosti i starosti a táhne jej dopředu. I emočně, když jsme dole, ho tlačí. Jestli je schopná tohle dělat v devatenácti letech a jet na výsledky, tak má před sebou velkou jezdeckou budoucnost.

Objevily se i problémy?

Měla samozřejmě takové momenty, zvlášť v etapách, kdy se jelo v šutrech. Auto frčí po kamenech a posádka dostane 300 ran kladivem do hlavy každou minutu. Samozřejmě jí to vadí, není to nic zábavného. Jsou to destrukční etapy, tak byl Dakar postavený, aby přežili ti nejsilnější. Aliyyah má ohromnou sílu, je schopná sama sebe motivovat. Jela celý Dakar v bolestech s nohou po operaci, každý den jsme dělali rehabky, převazování, ještě to krvácelo, braly ji křeče. Je fakt tvrdá, to je nevídané.

Je po vás?

Já myslím, že bude lepší.

Martin Koloc, šéf Buggyry, s dcerou Aliyyah na Dakaru 2024.

Kategorie Ultimate, jaká je?

Je v ní 32 plně profesionálních jezdců, další skoro dvě desítky poloprofi pilotů, kteří mají za sebou několik Dakarů. Konkurence je nepředstavitelná. Něco jako hrát světový tenis v první padesátce, to je závodit v Ultimate kategorii. Myslím, že Aliyyah se toho zhostila fantasticky, jela od začátku bez chyb, s přehledem. Škoda druhé etapy, kde jsme našli výrobní vadu na přední nápravě a zaplatili jsme za to. Ale jinak jsme neměli problém se spolehlivostí našeho speciálu, Aliyyah zrychlovala každou etapu a nesla vlajku Buggyry vysoko.

Co ukázala dvoudenní etapa?

Je odrazem toho, kdo jak uměl jet v dunách. A v tom je Aliyyah nejsilnější. Testovala se tam odolnost všech jezdců, i v tom je silná. Cross country závodění je podle mého názoru asi nejnamáhavější sport na světě na mentalitu. Když máme etapu šest sedm hodin, je to, jako kdyby měl tenista šest sedm hodin mečbol. Každá chyba je fatální, konečná pro celý Dakar, pod takovým tlakem ti jezdci jsou. Je to i nesmírně fyzicky náročné. Aliyyah jede někdy pět, někdy osm hodin s průměrnou tepovou frekvencí 165–168. Ohromný výkon. Všichni jezdci v této kategorii si zaslouží obdiv, jezdí se opravdu rychle a chyby se neodpouštějí. Ve velké rychlosti přitom bývají fatální.

V revoluční Tatře Buggyra Evo 3, té s „čumákem“, nahradil Pascal de Baar na poslední chvíli zraněného Martina Šoltyse. Co soudíte o jeho výkonu?

Splnil přesně to, co jsme od něj očekávali. Otestovat auto, máme šest tisíc kilometrů dat, víme, co zlepšit. Zásadní koncept Eva je výborný, budeme se zabývat optimalizací chlazení, vnitřní aerodynamikou. Jen navigátor nebyl extra dobrý, ztráceli jsme úplně zbytečně na navigačních chybách, ale to je v zásadě jedno, protože pro nás jsou důležité poznatky z auta. A to je správná cesta, budeme pokračovat dál. Spouštíme stavbu upgradovaného speciálu pro Dakar 2025.

Nemrzí vás, že jste nedosáhli na lepší výsledek?

Bohužel nezkušenost Pascala s tatrou způsobila technický defekt na nápravách, za to jsme zaplatili. Ale jinak jel výborně, konzistentně, odvedl práci, co jsme očekávali. Mise na Evu je splněná, víme, co udělat jinak. Vidíme v autě obrovský potenciál. Další verze Eva se dává za čtrnáct dní do výroby, máme poznatky, jak jej vylepšit. Kdo s ním pojede, zatím nevím. Jestli Martin Šoltys s tímto, nebo s novým, to se ještě dohodneme.

Jak se uvedla debutující posádka Dana Stiblíka?

Hodili jsme je do vody a nechali plavat, aby poznatky a zkušenosti sbírali až na Dakaru, předtím s tatrou jezdili snad hodinu. Do takového rizika jsme se rozhodli jít v rámci projektu Buggyra Academy, s Danem na příští tři roky počítáme. Nepotřebujeme, aby jeho auto bylo nejrychlejší, ale pojede vzadu a bude schopné pomáhat ostatním. Čekáme, že se časem bude zlepšovat, abychom ve výhledu pěti let od něj čekali nějaké dobré výsledky. Je tím nadšený, přes rok bude trénovat v dunách, vrátí se silnější. Dan a celá posádka na prvním Dakaru zabojovali, ukázali obrovské srdce.

I Jaroslav Valtr starší Dakar dokončil mimo pořadí, co se stalo?

Měl dobré, ale i slabší etapy. Před Dakarem se mohl rozhodnout, zda pojede na Evu, nebo s prověřeným Phoenixem, který nakonec upřednostnil. Byl kompletně repasovaný, připravený, auto fungovalo pěkně. Víme, že není vyhrávací, ale se svojí rychlostí na třetí až šesté místo. Jarda s tím jel, jak se dalo očekávat, bohužel 48H Chrono rozhodla, že jsme byli ze hry. Uvázli na třicátém kilometru a nestihli se dostat do prvního bivaku. Bohužel nebyli jediní, komu se to stalo.

Jaroslav Valtr starší na Dakaru 2024.

Jak jste se sžili s novým typem pneumatik Michelin pro Dakar?

Úplně všechny posádky se potýkaly s problémy, všichni měli náhodné defekty. Některé jsou způsobené průrazy, ale defekty ve směru separace pneumatiky za relativně nízkých teplot se stávaly všem. To je problém, který se bude muset vyřešit s výrobcem, byl to joker ve hře, který nikdo nemohl ovlivnit.

Jakou práci v Saúdské Arábii odvedli vaši mechanici?

Fantastickou, kluci si zaslouží obrovský obdiv. Někteří zkolabovali, měli zimnici, myslím, že to bylo způsobené přetažením. Letošní Dakar byl hodně náročný.