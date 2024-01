Pokračoval i s rukou jako bambule. Byl to můj nejtěžší Dakar, přiznal Michek

Jaké vás doma čekalo přivítání?

Magické, jako to desáté místo. Přijel jsem v noci, kdy už děti spaly. Manželka mi ukázala, že syn Martínek pro mě připravil oslavu. Koupili mi dort, měl na ráno připravené ubrousky a pohárky. V šest ráno mě s dcerou Emičkou vzbudili, naskákali na mě. Rozkrojili jsme dort, bylo to krásné, nejhezčí přivítání.

Bylo co slavit. Desáté místo je vyrovnání vašeho nejlepšího výsledku a také českého rekordu.

Ano. Česká vlajka byla díky tomu vysoko a často vidět. Vždy usiluji o co nejlepší výsledky a neumím jezdit jen tak. A to platí kvůli mně i sponzorům.