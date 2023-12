Kráska s čumákem. Líbí se vám tatra pro Dakar? Šoltys: Řídí se jako fabia

V soutěži Miss kamion by mířila vysoko. Nová tatra s čumákem pro Rallye Dakar 2024 vyrostla do krásy. „Vám se snad nelíbí?“ tázal se pilot Martin Šoltys při představení revolučního stroje, který bude pod hlavičkou týmu Buggyra ZM Racing krotit v saúdskoarabských dunách. A když nemá placatý předek, skýtá to i výhody, kterou jsou oku skryté.