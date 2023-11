Jen tak tak. Buggyra revoluční tatru pro Dakar stihla i díky třísměnné dřině

„Nový vůz Tatra evo 3 je kapotové auto na podvozku Tatra. Chceme se posunout dál,“ uvedl ředitel komunikace Jan Kalivoda. „Loni jsme si vyzkoušeli komponenty na paskvilu, jak jsme říkali zreinkarnované 815. Víme, že auto je postavené na dobrých dílech. Už jen Dakar prověří jeho funkčnost a hlavně trvanlivost.“

Zrod evolučního modelu provázely trable. Buggyra čekala na předpis Mezinárodní automobilové federace (FIA) ohledně světového šampionátu v dálkových soutěžích, kterého se chtěla zúčastnit. Nakonec mistrovství není pro kamiony vypsané.

„Stavbu vozu jsme tedy trochu zbytečně oddalovali. Že jsme ho stihli postavit, považujeme trošku za malý zázrak. Příprava trvala rok, ale před dvěma měsíci na autu nebylo ještě nic. Od té doby se jelo na třísměnný provoz, v jednu chvíli tady bylo třicet lidí, kteří na tom vyšívali,“ prozradil Kalivoda v Buggyra Technology Centru. „Auto už jsme stihli projet v lomu a je neskutečná odezva, jak funguje.“

Buggyra Technology Center, odjezd stáje Buggyra na Dakar2024. Martin Šoltys, pilot vozu TATRA Buggyra EVO3. Foto: Petr Bílek, MAFRA

Motor je osvědčený, který Buggyra používá na Dakaru už roky. Ještě přidala na výkonu. Tým pro vývoj kamionu využil umělou inteligenci i software pro virtuální realitu. Šoltys s novým vozem jezdil pouze dva dny, což ho ovšem před Dakarem nestresuje.

„Možná je to neskutečné, ale na testech jsme neměli žádný problém. Řešili jsme jen detaily, že nám přestalo svítit jedno světlo. Vše funguje perfektně, takže nemám obavy,“ prohlásil Šoltys, s nímž do kabiny usednou Tomáš Šikola a Petr Schweiner.

Kvůli porodním bolestem při stavbě Tatry evo 3 nevyhlásila Buggyra útok na nejvyšší příčky. „Bylo by bláhové bez testování říkat, že chceme udělat výsledek. Jedeme nasbírat co nejvíc zkušeností a dat a dojet do cíle, i když ne se jen svézt,“ prohlásil Kalivoda.

Buggyra Technology Center, odjezd stáje Buggyra na Dakar2024. Vůz TATRA Buggyra EVO3.

Šoltys s ním souzní: „Já si jedu rallye užít a chci se ve zdraví vrátit. Už jsem nějaký úraz měl, takže vím, jak to bolí. Budeme rádi za každé dobré etapové umístění. Je to tříletý projekt, takže doufám, že auto vypilujeme tak, aby bylo perfektní.“

Další dvě Tatry, loňské modely 815, budou šoférovat Jaroslav Valtr starší a Daniel Stiblík. „Jarda má vyšší ambice, ale stojíme nohama na zemi. Třetí auto nám bude krýt záda. Když se objeví trable, bude se hodit,“ osvětlil Kalivoda.

Oproti minulému ročníku Buggyra do Dakaru nenasadí žádnou buginu. „Jejich vývoj pokračuje, ale ne směrem na Dakar, nýbrž pro dálkové soutěže na Blízkém východě. Konkurence na Dakaru je obrovská, dostat se k elitě by stálo hodně úsilí. Vedení týmu rozhodlo, že výzvou bude kategorie T1 neboli Ultimate, v níž pojede Aliyyah. Navíc jsme zjistili, že není dobré rozjíždět několik projektů souběžně,“ podotkl šéf komunikace. „Budeme se věnovat jen dvěma.“

Dakar 2024 se v Saúdské Arábii uskuteční od 5. do 19. ledna.