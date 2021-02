Arktickou rallye vede po druhé etapě Tänak, Ogier havaroval

Martin Prokop s fordem je při premiéře rallye za polárním kruhem jedenadvacátý s bezmála jedenáctiminutovým odstupem na lídra. Až za něj se po havárii v poslední zkoušce propadl francouzský mistr světa Sébastien Ogier.

V kategorii WRC2 je ale Prokop startující se speciálem R5 šestý. „Musím říct, že dnešní etapa byla o dost těžší než páteční. Respektive se nám o dost méně dařilo a prali jsme se s tím. Po dlouhé době jedu klasickou rallye na rozpis, na sněhu po pěti letech,“ řekl Prokop, jenž s „erpětkou“ jede poprvé v kariéře.

„V kalupu, v jakém jedeme, je to na mou hlavu strašně moc informací a peru se s tím. Na druhou stranu je to úžasné svezení. Na poslední erzetě jsme zkusili, i když hodně sněžilo, zatáhnout a smyky mezi bariérama v takové rychlosti... To se nedá ani popsat, je to úžasné. Bomba zážitek a my jsme šťastní, že tady můžeme závodit,“ dodal osmatřicetiletý pilot.

Ogier se po nepovedeném pátku posunul z devátého až na šesté místo, ale v závěru dne skončil mimo trať. Dokázal sice dostat svoji toyotu ze závěje a etapu dokončil, desetiminutové manko ale znamenalo konec nadějí na zopakování triumfu z Monte Carla. „Poslední opravdová zatáčka. Šli jsme trochu moc do strany a skončili v závěji. Na tenhle víkend raději zapomenout,“ řekl Ogier.

Druhý díl mistrovství světa vyvrcholí v neděli dvěma erzetami.