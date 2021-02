Na skok u Santa Clause. Rallyeové MS poprvé zavítá za polární kruh

Vánoce již sice byly, závodníci se však mohou těšit na pohádkové sněhové podmínky, jízdu na ledu a rychlosti přes 200 km/hodinu.

„Zimní podmínky by měly být dobré, což bude docela kontrast proti tomu, co jsme zažili v mistrovství světa v minulých letech,“ uvedl sedminásobný šampion Sébastien Ogier z Francie a poukázal tak na fakt, že v minulých sezonách v Monte Carlu a zejména ve Švédsku často moc sněhu nebylo.

„Když jsem minulý týden v okolí Rovaniemi testoval, moc se mi to líbilo. V autě jsem se cítil dobře a myslím, že jsme připraveni,“ podotkl sedmatřicetiletý pilot, která vstoupil do sezony výhrou v Monte Carlu. „Bude těžké tuhle rallye vyhrát, ale jsem na tu výzvu připraven,“ řekl Ogier.

Arktická rallye je součástí MS poprvé, jezdí se však již od roku 1966. Nyní je součástí finského šampionátu, v minulosti byla řadu let v mistrovství Evropy. Naposledy se v Laponsku jelo letos v lednu, kdy se z vítězství radoval bývalý tovární jezdec Škody Juho Hänninen z Finska.

Loni zde při své premiéře ve voze kategorie WRC vyhrál domácí Kalle Rovanperä, který má za sebou také mladoboleslavskou minulost. Dvacetiletý pilot je nyní členem továrního týmu Toyota. „Určitě mi to pomůže. Některé etapy však budou nové nebo se pojedou v opačném směru, takže si nemyslím, že budu mít velkou výhodu. Bude ale hezké vrátit se do Laponska,“ řekl Rovanperä.

Průběžné pořadí MS: 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 30, 2. Evans (Brit./Toyota Yaris) 21, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 17, 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 16, 5. Sordo (Šp./Hyundai i20) 11, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 8. Pořadí týmů: 1. Toyota 52, 2. Hyundai 30, 3. M-Sport Ford 10, 4. Hyundai 2C 8.

Na startu bude i zástupce českého motorsportu Martin Prokop. Bývalý juniorský mistr světa se rozhodl po letech více zapojit do seriálu a nově bude závodit se speciálem kategorie R5 Ford Fiesta. „Chtěl bych závodit jen na šotolině a těch v mistrovství tolik není. Navíc hrozí, že některé budou zrušené. A tohle byla jedna z posledních možností teď někam vyjet,“ řekl Prokop.

Jeho účast se však „nerodila“ lehce. Do nového vozu poprvé usedl až tento týden ve Finsku, kde absolvoval i jednodenní test. „Těším se, že si zazávodím na sněhu. Naposledy jsem na něm závodit v roce 2015 a hodně mi to chybí. Je to jedno z nejlepších svezení a bude to platit obzvláště na Arktické rallye, kde je sníh zaručený. Třeba ve Švédsku už to tak nebylo,“ uvedl osmatřicetiletý pilot, který má na kontě 123 startů v MS.

Podle původních plánů měl Prokopa navigovat Viktor Chytka, který s ním jezdí dálkové rallye včetně Dakaru. Po testech ve Finsku se ale Prokop rozhodl ke změně a do vozu vedle něj usedne Michal Ernst, se kterým již v minulosti spolupracoval.

„S Viktorem jsme se vzájemně shodli, že společný start do našeho WRC2 projektu odložíme z bezpečnostních důvodů na jinou soutěž. Arctic Rallye je velice náročná a rychlá soutěž bez orientačních bodů, což klade na práci spolujezdce extrémní nároky,“ vysvětlil Prokop. Chytka totiž ještě nikdy klasickou rallye neabsolvoval.

Organizátoři připravili pro posádky trať jen s deseti rychlostními zkouškami. Nejdelší 31 km dlouhá erzeta Sarriojärvi je čeká v pátek a pojede se dvakrát. Stejně jako v Monte Carlu se soutěž uskuteční bez přítomnosti diváků.