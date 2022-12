Šampion Sivák po triumfu bavil: Sportovci jako já by měli dostávat auta

Dosud neporažený Sivák si připsal v sobotu v pražské hale Královka v disciplíně K-1 ve váze do 66 kg své 22. vítězství ve 22 zápasech. Působivá bilance.

Po zápase se Záděrou, s pár podlitinami pod okem, odpovídal na otázky klasicky po svém: bez frází a příkras, s lehkou ironií v hlase.

Václave, jaký byl Patrik soupeř?

Respekt, vydržel toho fakt dost. Myslím, že jsme předvedli dobrý zápas. Já jsem nebyl sám se sebou moc spokojený, soupeř je vyšší, na dálku to uměl. Za třetí kolo klobouk dolů. Tam dostal čistý highkick a čistý spodek. Akorát to bylo břicho, opravdu to nebyl úder do slabin. Dostal bodlo do břicha, ale mně za to strhli bod. Nevím proč.

Záděra: Strhli ti ho oprávněně. Třikrát jsem dostal mezi nohy.

Byl to pro vás jeden z nejtěžších zápasů?

Určitě byl Patrik tvrdším soupeřem, než jsem očekával. Podcenil jsem ho. Moc jsem na něj netrénoval. Tomáš Deák mi zrušil zápas, myslel jsem, že nebudu mít žádný. Tak jsem lítal venku. Ale talent neojebeš. Zápas jsem zvládl talentem.

Kývl byste na odvetu?

Nevidím důvod, proč do toho jít znovu. Ale pokud by to chtěli lidi, klidně. Patrik ukázal, že má srdce. Dodržel to, co říkal, že půjde do klece chcípnout. Šel do toho stejně jako Vlado Lengál. Ale další zápas, to chce aspoň dva měsíce přípravy.

Momentka ze zápasu Siváka se Záděrou

Co si koupíte za vyhrané peníze?

Začnu šetřit. Všechno jsem utratil, nebyly to malé peníze, takže budu šetřit a investovat, jak se říká. Nebo ne? Mám peníze utratit? OK, nebojím se toho.

Za co je utratíte? Auto, dovolená...

Miluju auta. Ale myslím, že sportovci jako já by měli dostávat sponzorská auta, tak to ve světě je. Nechci tím říct, ať mi RFA dá auto, ale třeba od partnerů organizace.

Máte nějakého vysněného soupeře?

V postoji asi Buakaw Banchamek nebo Giorgio Petrosyan, ale oba jsou vyšší váhy, sedmdesátky. Já jsem šedesát pětka. Na druhou stranu moje váha jde nahoru, takže možná za rok bych v Evropě mohl zápasit už jenom v sedmdesátce a ve světě v šedesát pětce, takový je můj plán

Fanoušci si žádají váš souboj s Tadeášem Růžičkou, který v sobotu knokautoval Poláka Makowského za dvě minuty.

Růžička: Až zaplatí prachy, tak do toho půjdu a klidně Vaška ukončím. Nám tenhle zápas může spíš vzít než dát, tak ať dají prachy. Ať si za to můžu alespoň něco koupit.

Sivák: Já chci samozřejmě taky prachy, víc než Tadeáš. Jestli on chce jedničku (milion korun), já chci jedna a půl. U Patrika mi neseděly jen ty dlouhé údery, Tadeáš je zhruba stejně vysoký jako já, bude to probíhat jinak. Takže pojďme do toho.