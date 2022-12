Prvním šampionem RFA je Sivák, v Praze porazil Záděru. Uspěl i Brož

Výsledky RFA 7 v Praze: VÁCLAV SIVÁK vs. PATRIK ZÁDĚRA Vítěz: Sivák na body MIROSLAV BROŽ vs. Michal Duba (Sloven.) Vítěz: Brož ve 2. kole na TKO TADEÁŠ RŮŽIČKA vs. Denis Makowski (Pol.) Vítěz: Růžička v 1. kole TKO PAVEL ŠACH vs. Rafał Kamiński (Pol.) Vítěz: Šach ve 2. kole TKO LUKÁŠ DVOŘÁK vs. Alejandro Arcas (Kuba) Vítěz: Arcas na body Oleg Serdyuk (Sloven.) vs. Gergely Csibi (Maďar.) Vítěz: Csibi na body VITALIJ BOJKO vs. Aleksandre Gogoladze (Gruzie) Vítěz: Bojko v 1. kole TKO DAVID DVOŘÁČEK vs. LUKÁŠ TVRDÝ Vítěz: Dvořáček ve 2. kole TKO Dominik Toporcer (Sloven.) vs. ONDŘEJ VRÁBLÍK Vítěz: Toporcer v 1. kole TKO Roland Rak (Sloven.) vs. Lajoš Papp (Maďar.) Vítěz: Papp v 1. kole KO