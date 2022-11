Šéf RFA: Pivo s Novotným? Klidně, ale bavit se budeme o fotbale

„S nikým nebojujeme. Jen jsme zápasníkům nabídli nové možnosti, víc zápasů a jiný, lidštější přístup,“ poví Marhanský.

V rozhovoru pro iDNES Premium prozrazuje, jak se dostal z hudebního showbyznysu do MMA, jak se mu daří financovat turnaje nebo čím přilákal přeběhlíky z Oktagonu.

Je to půl roku, co jste uspořádal první turnaj pod hlavičkou RFA. Teď jich máte za sebou pět, jak to hodnotíte?

Úspěšně, předčilo to naše očekávání. Hlavně předposlední turnaj v Košicích: byla to letos na Slovensku největší akce v bojových sportech. A o našem posledním galavečeru v Brně se díky skvělému obsazení mluvilo jako o turnaji roku. Podařilo se nám na jednu kartu dostat Siváka, Růžičku, Brichtu, Garbu... I když ten měl proti sobě hodně těžkého soupeře.