Přehlédli nacistické symboly na těle MMA zápasníka. Předělám je, slibuje

Serdyuk zápasil s Maďarem Gergelym Csibim a v pražské hale Královka prohrál v sobotu po třech kolech na body. Pod RFA poprvé a zřejmě i naposledy.

Kromě Železného kříže a znaku pluku Azov měl Serdyuk ještě v sobotu na instagramovém účtu za jménem číslo 88. To odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“ - písmeno „h“ je v abecedě na osmém místě. V neděli číslo z účtu zmizelo a nahradila ho písmenka „MMA“.

Serdyuk po turnaji na Instagramu napsal: „Každý člověk může udělat chybu. Je důležité, jak se k ní postaví. Já chybu uznávám a stavím se k ní tak, že si to všechno nechám předělat, protože tohle je moje blbost z minulosti. K ničemu se nehlásím a chci se soustředit pouze na sport. Dělat dobré výkony.“

Serdyuk při odchodu z klece s jasně viditelným tetováním:

realfight.arena ZÁPAS VZAL NA POSLEDNÍ MOŽNOU CHVILKU A VYDRŽEL AŽ NA BODY, RESPEKT PRO OLEGA



sleduj živě na realsport.tv



#rfa #dogfight #box #goodlife #cagefight #moneyfight #slovakia #ceskarepublika #marpo #ilja #praha #box #fight #fightnight #tko oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jak je možné, že se zástupce pražského Hanuman gymu s takovými symboly představil na turnaji, který sponzorovaly značky jako Coca Cola nebo Tipsport a ze záznamu vysílá Voyo televize Nova? Organizátoři se o tetováních prý dozvěděli až po duelu.

„Ten kluk vzal zápas na poslední chvíli, v podstatě v pátek, čímž nám vytrhl trn z paty. Podcenili jsme to a vyvodíme z toho důsledky. Mrzí mě to. Už se tomu budeme věnovat důkladně a znovu to nedopustíme,“ slíbil Martin Wodecki, jenž má v RFA na starosti domlouvání zápasů.

„Chceme se od toho distancovat. Snad se to už nikdy nestane a všichni v týmu budou tyto věci kontrolovat,“ přidal šéf organizace Boris Marhanský.

Doteď Serdyuk zápasil v české organizaci I Am Fighter (IAF), která o problému buď také nevěděla, nebo ho přehlížela. Redakce iDNES.cz Serdyuka v neděli kontaktovala pro bližší vysvětlení, ten ale pouze odkázal na vyjádření na Instagramu.

Není to první případ nevhodného tetování z poslední doby. Přesně před rokem málem došlo k podobnému incidentu na turnaji konkurenční organizace Oktagon.

Brněnský bijec Radek Roušal měl na ruce vytetovanou podobiznu Adolfa Hitlera a na hrudi zřejmě čepici důstojníka SS s lebkou, která mohla odkazovat na Jednotku umrlčí lebky organizace SS zodpovědnou za správu vyhlazovacích táborů.

Oktagon tehdy upozornili lidi zvenčí, když se Roušal odhalil na vážení. „Nevšimli jsme si toho, ale tohle u nás neexistuje, abys k nám přišel a vypadal takhle. Máme to ve smlouvě, mohli bychom mu dát pokutu,“ říkal promotér Ondřej Novotný.

Roušal před rokem tetování vysvětloval složitým dětstvím. „Vyrůstal jsem v ghettu v Brně, byla to vzpomínka na minulost. Udělal jsem chybu.“

Tetování si udělal okolo osmnácti let, kdy dělal „na dveřích“ na diskotékách a nevěděl, co se životem.

„Pravá ruka je fighterská, dal jsem s ní dvě K.O. a největší vrah byl Hitler, tak jsem si ho dal. Schválně jsem ho zamaskoval (na vnitřní stranu bicepsu), aby to byla jen vzpomínka pro mě a nešlo to poznat,“ tvrdil.

„Nevěděl jsem, jaké to bude mít následky, nikdo mi neřekl: Blbče, toto ne. Říkali mi, že jsem frajer. Jak jsem rostl, uvědomoval jsem si to a věděl jsem dlouho, že si to musím předělat. Ale pořád jsem si říkal, že je čas, navíc předělání bolí. Oktagon to uspíšil,“ vyprávěl.

Tetování si v dalších měsících skutečně nechal zakrýt (Hitlera lebkou a hruď šelmou). I díky tomu nakonec dostal od Oktagonu povolení a nastoupil v jeho barvách do dvou zápasů.