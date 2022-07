Nathan versus Adam. Nováčci v MMA se poprvé setkali tváří v tvář v kleci

„Tréninky? Jsou takové, jaké jsem si myslel, jen desetkrát horší,“ řekl s úsměvem Raiter během galavečera organizace Oktagon MMA na pražské Štvanici.

A jeho slova o dřině potvrdil i Dzaba: „Dostaneš na hubu, jsi rozbitý, máš monokly, vše tě bolí, ale druhý den musíš jít na trénink znova. Klobouk dolů před každým zápasníkem. Těším se, že si to budu moct vyzkoušet.“

Třiatřicetiletý Raiter a o sedm let mladší Dzaba jsou rivalové od společné účasti v reality show Survivor. Poté Ondřej Novotný, promotér Oktagonu, přišel s nápadem jejich střetu pod pravidly MMA.

Oba účastníci naskočili do plné přípravy bez předchozí zkušenosti s bojovými sporty. Nyní mají za sebou druhý měsíc příprav, které pravidelně mapuje série Kdo přežije: Nathan vs. Adam na platformě Oktagon.tv.

Dzaba se připravuje ve Spartakus Fight Gymu v Trnavě a jedním z jeho trenérů je i Attila Végh, přemožitel Karlose Vémoly z listopadu 2019. Naopak Adam Raiter ladí formu v Hradci Králové u zápasníka Patrika Kincla.

Jak mu to jde? Je lepší na zemi, nebo v postoji? „Všude stejně, je to jedno. Jestli Nathana nevypneme v postoji, uškrtíme ho nebo upáčíme na zemi. Bude plakat jako malá holka, až bude po zápase odcházet z klece,“ řekl Kincl.

Současný šampion střední váhy Oktagonu bude na zářijovém galavečeru v Brně zápasit také. Kincla totiž čeká titulová obhajoba proti Francouzi Alexi Lohorému. Vítěz se nejspíše utká v prosinci s Karlosem Vémolou, který by po pásu šampiona polotěžké váhy rád získal i titul šampiona ve střední váze.

„Lítá tu jedna malá, tlustá sedmasedmdesátka s mým pásem,“ rýpl si Vémola do Kincla, který v trashtalku pokračoval. A zmínil jeho nástupovku na zápas proti Aleksanderovi Iličovi v královském mundúru.



„Ty vole, to někdo tomu Karloj nemůžete říct, že udělat nástupovku Tyson Fury z Wishe, vzít si k tomu pouťovou masku terminátora plus si k tomu nechat zahrát Gotta je už trochu moc? Nevím, jak vy, ale já tu cestu od středověku po vzdálenou budoucnost úplně nezvládl. Sherminátor je prostě vesmír bizáru,“ napsal Kincl na Instagram.

Než však dojde k jejich souboji, musí Kincl skolit v září na Oktagonu 35 Lohorého. Ideální plán? Slavit v Brně hned dvakrát. I jako trenér truhláře Raitera.