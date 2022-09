Tréninky? Utrpení, tohle není život, říká Raiter před MMA soubojem s Dzabou

„Trénuju už tři měsíce v kuse, máme 11 tréninků týdně. Ale je dobré být dole, aspoň si pak vážíš toho, když jsi nahoře,“ vyprávěl po jednom z tréninků Adam Raiter v show Kdo přežije Nathan vs. Adam, kterou vysílá každý týden platforma Oktagon.tv.

„Stěžoval jsem si, že chodím do práce, ale asi to bylo lepší, tam si aspoň zaměstnám hlavu. Teď chodím jen na tréninky a spát. Nechtěl bych být MMA zápasník. Miluju život, tohle není život. Je to čím dál větší utrpení, už aby to bylo za mnou,“ skuhral do kamer čtyřiadvacetiletý truhlář. Byť je zvyklý pracovat rukama - brousit, pilovat či hoblovat - nyní ho čekat krapet jiná disciplína.

Hlavním zápasem galavečera Oktagon 35 bude souboj Patrika Kincla s Alexem Lohorém o titul šampiona střední váhy. Před nimi se uskuteční slovenské derby mezi Františkem Fodorem a Karolem Ryšavým. Ovšem i duel, jenž bude vrcholem projektu Kdo přežije Nathan vs. Adam, budí zájem.

Oba muži se dobře znají z loňské reality show Survivor, kde vznikla jejich rivalita. Tváří v tvář na tzv. staredownu se pak střetli při srpnovém Oktagonu na Štvanici. Příště se uvidí až Brně.

Raiter se připravuje v pražském Spartan Gymu. Nathan Dzaba, o osm let mladší bývalý fotbalista, naopak hltá tréninkové dávky ve slovenské Trnavě. A to dokonce pod vedením Attily Végha.

I exotický Slovák zažívá tu a tam absolutní vyčerpání jako jeho český sok. „Mám pocit, že už tři měsíce nežiju. Jen trénuju, spím, jím, trénuju, spím, jím,“ popsal Dzaba. Vyzkoušel si třeba i sparing s Gaborem Borárosem. „Na ostrově jsme začali týmovou práci a v ní pokračujeme. Teď jsme spolu i v gymu. Má dobrou kondici. Na zemi už taky ví, co dělat, i když ne v každé situaci,“ zmínil Boráros.

Ani tento potetovaný svéráz nebude na Oktagonu 35 chybět, čeká ho Angličan James Lewis. Nuda v Brně tedy rozhodně nehrozí.