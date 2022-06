Tréninky MMA? Zažívám exkurzi do profi sportu. Haterům děkuju, říká Adam Raiter

„Bude to tvrdá zkouška, průběh si ale užívám, protože mě baví ta výzva,“ přiznal se Raiter v rozhovoru s moderátorem Oktagonu Oliverem Sálusem v pořadu Bez rukavic. Zatímco jeho protivník v minulosti celou řadu let hrával fotbal, on sám se věnoval hned několika sportům.

„Snažím se být sportovcem celý svůj život. V mládí jsem jezdil na kolečkových bruslích freestyle, pak jsem se věnoval akrobatickému lyžování a dneska nejčastěji wakeboardu a snowboardu,“ říká Raiter.

Třiatřicetiletý umělecký truhlář tvrdí, že se nikdy předtím nepral. „Když se někdo kolem mě chová jako kretén, jsem většinou ten, kdo ho jde uklidnit, postaví se před něj a řekne mu, aby okamžitě přestal, nebo bude zle. Občas jsem sice dostal pěstí, dál to ale nikdy nezašlo,“ říká muž, jenž se stal jednou z nejkontroverznějších postav letošní série reality show Survivor. Právě zde vznikl osobní spor Adam vs. Nathan.

Jak se vlastně stalo, že jde Raiter krátce po skončení jedné show do další? „Napsal jsem Ondřejovi o lístky na Oktagon a on mi odpověděl, že by pro mě měl možná něco ještě zajímavějšího než lístky do hlediště. Původně mělo jít o zápas v boxu, ale chtěli jsme nakonec jít naplno, takže jsme domluvili zápas v MMA. Takovéhle výzvy se prostě neodmítají,“ popisuje Raiter.

Nathan Dzaba a Adam Raiter se utkají 17. září na galavečeru Oktagon MMA v Brně

Ne každý projekt najde pochopení u všech diváků. I Raiter se na sociálních sítích potkal s několika nepříjemnými komentáři směrem k jeho účasti v plánovaném zápase MMA. „Haterům bych chtěl poděkovat, je to dokonalé pro osobní růst. Nikdy jsem si z nich moc nedělal, tady je ale hlavně vidět, že netuší, o čem mluví. Jsem si jistý, že za tři měsíce na váze budou stát dva bojovníci, kteří patří do klece. Diváci tam uvidí dvě hovada, co půjdou do tvrdého boje,“ říká.

Jak probíhá příprava na takový zápas? To si asi mnoho fanoušků bojových sportů dokáže zhruba představit. „Ale pořádně docházet, co všechno to obnáší, ti začne, až když jsi po uši v tom.“

Během prvního měsíce se učil přijímat rány a i to si podle svého vyjádření maximálně užívá. „Člověk v mém věku je akorát trochu opatrnější. Mrzí mě, že tahle šance nepřišla třeba v mých pětadvaceti, to bych byl ještě větší magor.“

Raiter si vybral za trenéra Patrika Kincla, aktuálně nejlepší střední váhu Oktagonu, kterého na turnaji 17. září v Brně čeká spolu s finálovým duelem jeho nového svěřence také titulová bitva proti Alexi Lohorému.

„Když to někdo myslí vážně, chce trénovat, obětuje tomu svůj čas, tak jsem pro,“ vyjadřuje Patrik Kincl svůj názor na zápasy těch, kteří zatím nemají zkušenosti s MMA, a zároveň objasňuje, proč přijal Raitera za svého svěřence. „Čtyři měsíce, to je ale sakra krátká doba. Máme před sebou hodně práce,“ připomíná.

„Patrik je skvělý bojovník i trenér, stejně jako celý můj tým. Umí být taky pořádný pes na trénincích a umí mi to dát sežrat. Často třeba říká: Škoda, že jsme nedostali Nathana,“ směje se. „Trénuju víckrát denně, mám tři trenéry, fyzioterapeuta, profesionální sparingpartnery a výživového poradce. To je sen každého kluka, který se kdy věnoval sportu,“ dodává Raiter.

Show Kdo přežije běží na platformě Oktagon.tv od 5. června, k zápasu mezi Nathanem a Adamem dojde 17. září na turnaji Oktagon 35 v Brně.