Jak se Vémola s Gottem v uších stal opět králem. Blíží se odveta s Attilou?

„Vzepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří…,“ znělo zaplněným stadionem na pražské Štvanici. Karlos Vémola protentokrát vyměnil svou nástupovku z filmu Terminátor za hit Karla Gotta Být stále mlád. A na zlatém trůnu oděn v královském plášti ho jeho tým sunul ke kleci.

Přes sedm tisíc lidí v areálu vytahovalo z kapes telefony, aby si tuhle show natočilo. Zdvižené obočí údivem, cukající koutky. „To je blázen,“ zašumělo tu a tam svěžím vzduchem. Sedmatřicetiletý velikán českého MMA si nemohl přát lepší kulisy.

Zlatého slavíka Karla Gotta by nejspíš nikdy nenapadlo, že jednou bude znít na galavečeru bojových sportů. Že si jeho píseň budou notovat potetovaní nabušenci v hledišti. A nejen oni. Mezi diváky byl i fotbalista Patrick Schick či hokejisté David Pastrňák, Michal Kempný a Filip Hronek.

„Chtěl jsem nastupovat jako král. Říkal jsem si, že ke královskému nástupu musí být hudba hodna krále, proto mě do ringu doprovázel samotný bůh, Karel Gott,“ vysvětlil první Čech v UFC.

Je známo, že Vémola právě Gotta vždy uznával. Dokonce si přál, aby ho na zápas proti Attilovi Véghovi v listopadu 2019 doprovázel sám Mistr osobně, ovšem měsíc před turnajem zpěvák zemřel. „Ta píseň nakopla mě i celou Štvanici, lidi to nečekali. Vždyť já už skoro dvacet let nastupuju na Terminátora. I můj táta, velký tvrďák, skoro brečel.“

Vémola se zároveň omluvil britskému boxerovi Tysonovi Furymu za to, že si vypůjčil jeho nápad s královským převlekem, v němž se předvedl v dubnu ve Wembley.

Svého soupeře, velkohubého Srba Aleksandra „Jokera“ Iliče, Vémola umlčel už v prvním kole. Za 2 minuty a 52 vteřin. Skolil ho takedownem, načež ho na zemi zasypal pěstmi, lokty, nasadil arm-triangle a uškrtil ho. Joker, zbitý jako žito, musel odklepat. „Ty černé brýle mám na očích proto, aby moje holky doma neviděly, jaké mám modřiny,“ líčil poté na tiskové konferenci.

Tatam byla jeho nabubřelá prohlášení před zápasem, Srb naopak vyjadřoval sokovi respekt. „Všichni vědí, kdo je Karlos Vémola, v Česku je teď spolu s Jiřím Procházkou číslo jedna. A atmosféra v Praze? Úžasná. Navzdory prohře jsem si zápas vychutnal, trochu vám závidím tak zapálené fanoušky do MMA,“ doplnil Ilič.

Očima Lely Ceterové, snoubenky Karlose Vémoly: Jsem na Karlose moc pyšná. Ani jsem nebyla nervózní, že by se svatba zrušila. Věřila jsem svému muži, vím, jak se připravoval. Vyspal se na dnešek geniálně, byl veselý, takže už ráno jsem věděla, že výhru máme doma. Svatba bude s opaskem, skvělé! Bude to v Česku svatba roku! Máme pozvaných více než 200 hostů. Těším se, že teď budeme mít chvíli klid, užijeme si děti. Pro Karlose to byl náročný rok, hodně zápasů. Vždy když přijde domů, tak děti jsou z něj poblázněné, zbožňují ho. Ráda bych, aby syn Rocky šel v jeho stopách. Je sice ještě malý, ale už teď je velmi houževnatý.

Což takhle svatba, králi?

Vémola má za sebou tuze pernou šichtu. Zvládl tři zápasy za tři měsíce: květnový boxerský duel s Marpem, souboj s Polákem Michalem Pasternakem ve Frankfurtu a nyní i oblíbenou Štvanici.

Inu, měl o motivaci navíc, proč uspět. „Když slíbíte své ženě, že se budete ženit jedině jako šampion, tak nemůžete prohrát. Neumím si představit, že přijdu domu s prohrou a řeknu: „Lásko, za čtyři dny ta veselka nebude.“

Poctivě dřel v Reinders gymu, brazilské jiu-jitsu zas trénoval s Eldarem Rafigaevem, zvaným Yakuzou, kdysi druhým na světovém žebříčku BJJ. Přestože před pár lety se spekulovalo, zda český Terminátor už neskončí kariéru, nyní může pomýšlet na další velkolepý zápas. S kým?

Vémola několikrát zopakoval, že soupeře si nevybírá. Že mu mohou organizátoři předhodit kohokoli.

„Dneska tu měl být Rafael Xavier. To byl ten nejlepší vyzyvatel v boji o titul, protože měl nejvíc vítězství. Dostal šanci, ale nechtěl se mnou zápasit. Všichni, co říkají, že si vybírám soupeře, ať jdou do p**ele. Klidně půjdu pro titul v těžké váze a stanu se šampionem tří divizí. A pak tu ještě lítá jedna malá, tlustá sedmasedmdesátka s mým pásem,“ ušklíbl se při vzpomínce na Patrika Kincla, šampiona střední váhy, kterého už v minulosti porazil.

Ostatně, právě Kincl s oblibou tvrdí, že Vémola dostává neadekvátní soupeře. „Ilič je zlej frajer, vynikající. Akorát v Karlosově podání ten zápas vypadal opět jednoduše,“ míní Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon MMA. „Ukázal, že je zvíře, každý se ho bojí a nikdo s ním nechce zápasit.“

A bude někdy Vémola obhajovat pás v kategorii do 93 kg? „Zaměřím se na to, že seberu titul v 84 kg nebo v těžké váze. Jediný, proti komu bych v 93 obhajoval, je Attila Végh. Ten jediný mě v této váze porazil. Tohle je v podstatě jeho pás. A ještě po Německu běhá jiný blázen, který si říká německý Terminátor. Takže tenhle pás nabízím jen Attilovi nebo rádoby Terminátorovi.“

A co na to promotéři? Uskuteční se odveta Vémola vs. Végh? „Jsme blíž než kdykoli jindy, ale letos nebude,“ pousmál se Pavol Neruda.