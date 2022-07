Úspěšní, ne bohatí. Zápasy MMA mě neživí, říká Škvor. Kolik potřebuje profík?

33letý Škvor předvedl na Štvanici jeden z nejdominantnějších výkonů celé karty. 34letého Panagiotise Stroumpoulise porazil na technický knokaut už po 49 sekundách prvního kola.

Daniel Škvor 194 centimetrů Polotěžká váha do 93 kilogramů Skóre v MMA 5-1 Skóre z postojových disciplín 32 výher (24 na K.O.), 11 proher, 2 remízy. V Glory skóre 0-3.

Zády k pletivu udeřil levým kolenem do Řekovy hlavy a poslal ho k zemi. Než rozhodčí duel odmával, zasadil mu ještě několik ran pěstí.

Ubránil i pár nebezpečných situací na zemi včetně páčení kotníku, zároveň litoval dvou malých chyb. Rychlá výhra Škvora paradoxně připravila o jednu cennou věc: zkušenosti s větším množstvím těžkých situací na zemi, což by bývalý postojář potřeboval a v cestě mezi nejlepší i ocenil.

Jenže zápasník si v kleci neřekne, že duel dobrovolně prodlouží, viďte.

To rozhodně ne, chcete vyhrát hned, co nejdřív. Nikam se necpu, ale jestli chci stoupat v žebříčku, potřebuju zkušenosti a zápasit se zemaři. Tituloví uchazeči mají boj na zemi většinou na vysoké úrovni. A já vnímám, že jsem i teď chyboval.

Podívejte se, jak Daniel Škvor ukončil Řeka Stroumpoulise:

Kdy?

Při prvním strhu mi spojil ruce za zády a já nevěděl, co s rukama. Pak mi na zemi vzal nohu. Kdyby proti mně stál kamarád Miloš Petrášek, mělo by to rychlý konec. Takové věci se nesmí stávat a už vůbec ne na začátku zápasu, kdy jste suchý a tělo neklouže.

Zápas jste vyhrál díky kolenu.

To dopadlo opravdu čistě, ještě jsem si ho zatáhl proti sobě. Zkoušeli jsme to v šatně před zápasem. Když jste postojář a nevyjde strh po nohách, soupeř se přesouvá na tělo. Tohle je pro postojáře základní obrana, dávat lokty a zkoušet si thaiboxerské věci. Mám to opravdu hodně natrénované. Je to základní obrana, co se učí každý začátečník, jen to opravdu musíte umět a nesmíte zazmatkovat.

Zazmatkoval jste v úvodu?

Taky jsem hned letěl! Než si postojář sedne v MMA, je to velký přechod. Nejde se rozhodnout jen tak. Cítím to v každém zápase. Když soupeř umí, je problém. Musím na tom pracovat.

Umíte odhadnout, kolik kroků vám chybí k té špičce?

V první řadě se potřebuju zprofesionalizovat. Kluci okolo mě už makali a soustředili se jen na zápas, zatímco já ještě ve čtvrtek měl soukromé klienty na tréninku. Zápasy mě totiž neživí, byť jsem na lepších penězích a sponzorech než v Glory. Když to sečtu, mám na tříměsíční přípravu průměrnou českou mzdu. To říkám, aby lidi věděli, jak to je.

Že většina bojovníků nejsou boháči.

Když odečtu daně, provize trenérům, kemp... Takhle se to dělat nedá. Navíc mám neustále za zadkem hrozbu zranění. Není zápas, nejsou peníze. Potřeboval bych sponzory, kteří mi zaplatí přípravu, abych mohl vyjet třeba na dva týdny do Polska na kemp, jako to dělají i ostatní. Třeba Michal Martínek to dva měsíce před zápasem střídá - týden doma, týden v Polsku. Já tam byl jednou.

Jakou částku byste si představoval?

Potřebujete minimálně padesát tisíc na měsíc, abyste zaplatili kemp, jídlo, nájem...

Kolik máte soukromých klientů?

Mám to zhruba na poloviční úvazek, abych mohl kvalitně trénovat. Za měsíc udělám třeba 80, 100 hodin. Není to pro běžný lidi, to je jasný. Ale pro lidi, co trénují, to není šílená částka, beru si osm set až tisíc za hodinu, to jsem mezi profesionály jeden z levnějších. Takže já dám denně třeba 4 - 6 hodin s klienty, pak jeden trénink. Ani nejedu dvoufázově.

A kdybyste klienty vyřadil?

No, to bych ten měsíc asi přežil, ale nesměl bych se zranit. To je už vysoká hra. Mám dlouhodobé klienty, kteří mou kariéru chápou a podporují mě v ní, ale potřebuju v přípravě víc máknout. Vyhraju ještě pár zápasů a zvednou se i peníze.

Co další soupeř?

Nabízeli mi Daniela Toleda nebo Joricka Montagnaca, s kterým jsem měl jít původně, než se zranil. Oba jsou v žebříčku Oktagonu nade mnou. A klidně bych si vzal na štípanou toho Aleksandara Iliče (sobotní soupeř Karlose Vémoly, Škvor i Ilič na pozdější tiskové konferenci se vzájemným duelem souhlasili, dokonce i s tím, že by zůstali jen v postoji). Celkově mi to je jedno, půjdu nejvýš, co budu moct.

Jak se vám líbilo na Štvanici?

Vždycky to vyprodají, atmosféra je super. A fandí se od prvního zápasu, ne, že se čeká až na ty poslední. Navíc lidi vydrželi i v dešti, to je dobře, protože kdyby odešli, přišli by o skvělou show. Přece jen nejsme slepice, abychom utíkali, ne? Trochu deště nám nic neudělá.

Myslel jste na to, jaké počasí budete mít na zápas?

Viděli jste film Profesor v ringu? Super film o MMA. Měl tam první zápas na parkovišti, když začalo pršet. Nepřerušili to a oni se tam po sobě váleli a klouzali. Trochu jsem doufal, že se to stane, že zafouká vítr a bude to bomba (smích). Třeba příště.