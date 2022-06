Dřina, co mě ubíjí i nabíjí. Bývalý fotbalista Nathan Dzaba vyhlíží MMA souboj v Brně

S nadsázkou řečeno: co Čech, to zápasník. Po boxerské bitvě Vémola vs. Marpo se v Česku uskuteční další netradiční střet, tentokrát v MMA. Šestadvacetiletý bývalý fotbalista Nathan Christián Dzaba a o sedm let starší truhlář Adam Raiter začali před pár týdny od nuly s přípravou na zápas v MMA.

Jejich tréninky a pokroky podrobně sleduje desetidílná reality show s názvem Kdo přežije, jejíž první epizodu zveřejnila organizace Oktagon v neděli na své platformě OKTAGON.tv.

„Jak mi to změní život? Myslím, že velmi. Budu si sám sebou jistější, sebevědomější. Neumím si zatím představit, co všechno mě na téhle cestě čeká, ale určitě to pro mě dopadne dobře. Jak říká Attila, čím těžší to bude tady v gymu, tím lehčí to pak bude v kleci v zápase,“ řekl Dzaba.

Právě známý slovenský bijec Attila Végh patří mezi jeho trenéry v trnavském Spartakus Fight Gym. Dalším je Jan Hudák. „Přestože jsem se v životě pořádně nebil, bojuju celý život,“ přiznává exotický chlapík, syn slovenské matky a konžského otce.

Nathan Dzaba se dlouho věnoval fotbalu, prošel si juniorkou Teplic, hrál za druholigový Varnsdorf, zkusil si angažmá v nižší soutěži v Itálii a ve třetí španělské lize. „Jsem sportovec, celý život trénuju, hýbu se, něco dělám. Teď mám ale konečně sport, kde můžu ukázat toho lva, tygra, tu Afriku, kterou v sobě mám,“ tvrdí chlapík, který má za sebou účast hned v několika reality show.

Byl na castingu Superstar, v reality show Love Island a ve zmíněném Survivoru. Teď má ale v hlavě pouze sport. V trnavské hale se potkává na žíněnkách i s dalšími osobnostmi slovenského MMA, třeba s Lajošem Kleinem. „Předpoklady a postavu na to má, tak uvidíme, jak mu to půjde technicky. Ale co vidím, tak zatím zvládá všechno, co po něm trenér chce,“ přidává svůj pohled Klein.

I jeho soupeř Adam Raiter si vybral jako trenéra zvučné jméno: Patrika Kincla. Ten naposledy v únoru zdolal na akci Oktagon 31 Samuela Krištofiče, je tak nejlepší střední váhou v Oktagonu a na zářijovém galavečeru v Brně ho čeká vedle duelu jeho svěřence i titulová bitva proti Alexi Lohorému.

A co říká na zápasy amatérů, kteří nemají s MMA zkušenosti? „Když to někdo myslí vážně, chce trénovat, obětuje tomu svůj čas, tak jsem pro. Ale jen čtyři měsíce na přípravu, to je sakra krátká doba. Máme před sebou hodně práce,“ ví Kincl.

Už na ostrově se Dzaba s Raiterem dvakrát poprali. Ani jeden z nich nakonec výhru 2,5 milionu nezískal, ale rivalita byla mezi nimi zřejmá. Tentokrát se střetnou v rámci pravidel MMA na 3x5 minut. „V tréninku teď zažívám dřinu, co mě ubíjí a zároveň nabíjí. Adam dostane bomby,“ dodává Slovák.