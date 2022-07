Nathan vs. Adam. Jejich MMA souboj se blíží. Promluvili o rasismu i Ukrajině

Z přípravy obou mužů uběhlo něco málo přes měsíc. Jak jim to na trénincích jde, ukazuje třetí epizoda show Kdo přežije, která nově vyšla na platformě OKTAGON.tv.

„Je to obrovská výzva i pro mě,“ přiznává Ján Husák, trenér slavného trnavského gymu SFG, který do zápasu ladí Nathana. „Amatéry obvykle připravuju rok nebo dva, takže zvládnout to všechno za čtyři měsíce, to je výzva. O to víc mě to ale baví,“ říká.

Oba bojovníci zažívají turbulentní měsíce. Nathan se na podzim vrátil z reality show Love Island, následovalo několik úmorných týdnů na ostrově v show Survivor a záhy poté přišla další nabídka.

Ve třetí epizodě Nathan divákům ukazuje, jak se mu tímto novým angažmá změnil život. „Řeším, co jím, řeším svou váhu, občas si ale tělo řekne samo, takže se najím pořádně,“ popisuje, zatímco ukusuje z pořádné porce sendviče. „Když jsem viděl, co všechno dokáže sníst Gábor, tak vím, že to jde. Je ale potřeba k tomu jídlu i trénovat. Když mám teď dva nebo tři tréninky denně, můžu si dopřát,“ usmívá se.

Nathanovy dny jsou v poslední době jako přes kopírák. „Trénink, procházka se psem, jídlo, další trénink, další procházka, a tak pořád dokola. Večer si udělám trochu pohodičku, zahraju si na playstationu a ráno zas jedeme nanovo.“

Nathan: Rasisté? Adam mezi ně nepatří

Už to vypadalo, že mezi oběma aktéry chystaného zářijového souboje vznikne slovní vřava ještě dlouho před zápasem. Mnozí poukazovali na rasový kontext jednoho z Adamových výroků.

Nathan má ale jasno. „Potkal jsem hodně rasistů, Adam mezi ně určitě nepatří. Nic z toho v kleci řešit nebudu. Respektuju Adama jako člověka, že taky pořádně maká. Jdeme do klece ukázat, kdo z nás je silnější,“ uvedl vše na pravou míru bývalý fotbalista Nathan.

Adam už v minulosti popsal celou tuto novou životní štaci jako „exkurzi do profesionálního sportu“. Dle svých slov si užívá profesionální přístup a servis, který zažívají ti nejlepší domácí bojovníci. „Trénuju víckrát denně, mám tři trenéry, fyzioterapeuta, profesionální sparingpartnery a výživového poradce. To je sen každého kluka, který se kdy věnoval sportu.“

Ve třetí epizodě se štáb Oktagonu podíval na Adamův trénink s bojovníkem Jakubem Bahníkem. Ten je jedním z jeho trenérů a sparingpartnerů. Adam si za trenéra vybral Patrika Kincla, aktuálně nejlepší střední váhu Oktagonu, kterého na turnaji 17. září v Brně čeká spolu s finálovým duelem jeho nového svěřence také titulová bitva proti Alexi Lohorému.

Adam Raiter (vpravo) se svým trenérem Patrikem Kinclem

„Patrik je na mě tvrdý, ale je to dobře, nechce, abych polevil. To Bahnas mě zase plně podporuje a umí mi taky skvěle poradit,“ popisuje Raiter.

Vedle tréninku Adam ukazuje také dodávku, se kterou se rozhodl na jaře jet vypomáhat na hranice válečné Ukrajiny a potom i ke Kyjevu. Kolik lidí se mu podařilo zachránit? I o tom skromně promluvil v nejnovějším díle.

Třetí epizoda show Kdo přežije je divákům k dispozici na platformě OKTAGON.tv. První dvě epizody jsou poté nově k přehrání také na YouTube Oktagonu.