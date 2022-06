Frankfurt šílel z milionáře. Nenašly se při úklidu má varlata? ptal se s bolestí

Duel málem zastavily dva tvrdé a zakázané kopy Denilsona Nevese De Oliveiry mezi nohy, po nichž se Eckerlin těžko sbíral ze země.

„Chtělo se mi zvracet. Nic necítím,“ vykládal Eckerlin po zápase, který nakonec s velkou dávkou zarputilosti k obří radosti publika vyhrál.

Už když vyšel z útrob Festhalle uličkou ke kleci s frankfurtskou vlajkou na ramenou, děly se věci. Stříbrná orlice se zlatou korunkou se vlnila, jak Eckerlin pumpoval rukama vzhůru a zdravil se s fanoušky.

Snad žádný z nich v ten moment nezůstal sedět, aby jim neunikl asi nejvíc elektrizující a nejhlučnější nástup bojovníka v historii Oktagonu. „Tohle budu muset ještě zpracovat. Do konce života na to nezapomenu,“ prohlásil promotér Ondřej Novotný.

Televizní obrazovka diváka o pravý zážitek ochudí a ani slovy nelze přesně popsat, jak ohlušující virvál němečtí fanoušci spustili.

„Naskakuje mi husí kůže, jen na to pomyslím. Wow,“ liboval si Eckerlin na tiskové konferenci. „Nedokážu vyjádřit, jak šílené to bylo. V Rusku jsem zažil dvacet tisíc lidí v hale, ale tohle se nedá srovnávat. Dnes jsme tu stvořili historii.“

Podívejte se na Eckerlinův nástup z tribuny fanoušků:

Česko-slovenská organizace v sobotu skutečně dosáhla dlouho vyhlíženého milníku. S první zahraniční akcí naplno spustila projekt internacionalizace. Cíl? Stát se špičkovou evropskou soutěží, produktem známým napříč státy.

A pokud měla začít u západních sousedů, potřebovala Eckerlina. 35letý Němec není obyčejný zápasník. Ve Frankfurtu se tento milionář těší velkému vlivu. Bývalý člen Hells Angels a dnes otec od rodiny má konexe. Kromě toho vlastní noční klub a dokonale zná frankfurtské prostředí.

Skrz něj Oktagon získá tisíce nových fanoušků.

Českému divákovi se ukázal už loni v prosinci, kdy v Brně v prvním kole uškrtil nepříjemného Řeka Janise Palaiologose.

Soupeř pro Frankfurt se mu několikrát měnil. O De Oliveirovi se dozvěděl teprve týden před turnajem.

Brazilec se ukázal býti náročným soustem. Hrozil kopy, v první minutě přečkal takzvaný knock-downový úder pěstí, který ho poslal na zadek, a sám několikrát přesně a tvrdě zamířil do Eckerlinova obličeje.

Po minutě a půl došlo k prvnímu momentu, který rozhodčí Pavel Touš vyhodnotil jako faul. De Oliveira vykopl a kromě toho, že kolenem povoleně trefil Eckerlinova žebra, holení zřejmě ilegálně zasáhl i jeho rozkrok.

Němec se svalil k zemi, sudí Touš mezi oba zápasníky nejdříve skočil a Brazilec si myslel, že vyhrál. Přítomným divákům pak dal svým hučením najevo, co si myslí o jejich fandění.

Radoval se předčasně, souboj po krátké pauze pokračoval. Jenže trval jen další minutu, než se De Oliveira opět provinil proti pravidlům. Eckerlina tentokrát mezi nohy zasáhl naprosto jednoznačně.

Kdyby Eckerlin nemohl pokračovat, zápas by, jak vyjasnili moderátoři, skončil výsledkem „bez vyhodnocení“.

„Byl jsem takový kousíček od toho, abych nepokračoval,“ ukazoval prsty Eckerlin později. Nevzdal to a počkal si do začátku druhého kola. Po kombinaci pěstních úderů De Oliveiru chytil a poslal k zemi. Dostal se mu na záda a u pletiva ho bil, dokud rozhodčí nevyhodnotil, že už stačilo.

Eckerlin zvítězil i přes bolavý rozkrok a přítomné fanoušky dostal do euforie.

Podívejte se na reakci publika, když rozhodčí souboj ukončil:

„Ohromně jsem si to užil a jsem rád, že jsem se všem mohl předvést s takovým soupeřem. Načasování vyšlo perfektně. Před čtrnácti dny naši fotbalisti ovládli Evropskou ligu, teď přijel Oktagon. Celý týden byl šílený. Jen jsem šel pro kafe a musel jsem udělat snad sto fotek,“ vykládal spokojený Eckerlin.

V žebříčku Oktagonu se před turnajem nacházel nad 12. místě, po sobotní výhře se zřejmě vyhoupne hodně vysoko. „Mohl by jít klidně o titul s Davidem Kozmou,“ myslí si Eckerlinův kamarád a další zápasník z Frankfurtu Stephan Pütz.

„My jsme teď hlavně rádi, že stále mluví jako chlap,“ vtipkoval Novotný na tiskové konferenci.

Fanoušci na sociálních sítích ihned po zápase řešili, že první úder mezi nohy vůbec nebyl, že Eckerlin dostal kolenem do žeber, kvůli němu se svalil a měl prohrát.

Na to Němec reagoval výzvou, že klidně ukáže, jak jeho rozkrok vypadá. „Možná, že až budou uklízet klec, moje varlata najdou. Mohli by mi je přinést,“ odmítl spekulace, že by v kleci simuloval.