Ducár a Lengál před domácími fanoušky. Znojemský ring přivítá nejlepší české boxery

„Vidíš tu krásu? Takhle má vypadat hlavní město.“ To jsou slova téměř dvoumetrového a 120kilového boxera Dominika Musila, znojemského patriota, který se v tomto městě znovu po sedmi letech sejde se svými parťáky.

Od listopadu roku 2015, kdy se ve Znojmě uskutečnilo amatérské mistrovství České republiky, se toho dost změnilo. Znojemští boxeři Vasil Ducár, Vladimir Lengál, Tomáš Bezvoda či Dominik Musil postupně zamířili do profesionálního ringu, prvně dva jmenovaní si boxerskou kariéru zpestřili také kickboxem, thajským boxem a MMA.

„Byla doba, kdy jsem se hodně zaměřil právě na MMA. Ale byl jsem marný. Box je základ, teda alespoň pro mě. Prostě se cítím být boxerem, to je mé hlavní poslání, to mi sedí,“ řekl Lengál pro první epizodu Znojemského ringu promotérské skupiny Patron Boxing.

V pátek večer bude ve svém desátém profesionálním duelu bojovat o domácí mistrovský pás. Soupeřem mu bude Richard Walter z BC Orlová. Ten je sice ve 33 letech mezi profíky výrazně zkušenějším zápasníkem, přesto o favoritovi není pochyb. Lengál by měl slavit i díky svému drtivému úderu.

Ostatně, Znojmo je proslulé nejen skvělým vínem, ale právě i tvrdostí místních boxerů, které piplá zkušený Miroslav Jánský. V amatérském ringu nejsou kvůli větším rukavicím, bandážím (a dříve i helmám) knockouty tak běžné jako mezi profíky. Především ale Lengál s Bezvodou platili i v této části své kariéry za ničitele, kteří uměli uspat soupeře jedním úderem.

Vasilu Ducárovi, aktuální tuzemské jedničce boxerského ringu, sedl přesun mezi profíky skvěle. Co předvede v Nevoga Aréně? Zatímco svůj rozlučkový mistrovský titul mezi amatéry vybojoval v menší hale TJ Znojmo, tentokrát bude hlavní postavou bitev na místě, kde se v sezoně prohánějí místní hokejoví Orli. Do haly by mělo dorazit přes dva tisíce lidí.

Nepůjde o boxerské exhibice, ale ostré, tvrdé bitvy. „Všichni kluci se těšíme. Chceme pomoci box v Česku nastartovat. Protože Znojmo je boxerské město, dlouho tady vlastně ani jiný bojový sport nebyl,“ shodují se Lengál s Musilem.

Jejich slova potvrzuje také Ducár, který začínal s kickboxem - ale až ve dvaceti na vysoké škole v Brně. Později našel i on zalíbení v boxu. A proč? „Sedí mi to nejvíce,“ usměje se policista z povolání, který žije s manželkou Irenou a dcerkou Sofií v Praze. Za měsíc a půl se má páru narodit druhá dcerka.

Vasil Ducár

A co přivedlo k boxu Vlada Lengála? „Hrával jsem ještě v juniorech hokej a v chodbě haly jsem viděl sedět kouče Jánského. Tak jsem se ho zeptal, zda bych mohl přijít na box, že bych se chtěl umět prát i na ledě. On se na mě podíval a odpověděl: ‚Jasně, přijď.‘ Já nadšeně reagoval otázkou, kdy mohu přijít. Trenér se podíval na hodinky a svým klasickým výrazem pokerového hráče mi odvětil: ‚Za půl hodiny.‘ No a tak to začalo,“ rozesměje se boxer.

Jak bude ve své kariéře pokračovat, se uvidí už brzy. Páteční galavečer Znojemský ring nabídne od 18:00 hodin celkem deset zápasů, všechny je lze sledovat na platformě Oktagon.tv.

Vedle zmíněné čtveřice boxerů se představí třeba i talentovaný Pavel Polakovič či ranař Lukáš Fajk. Bývalý motokrosař v březnu pořádně poškádlil těžkou váhu z Německa Petera Kadiru, a pokud si ve Znojmě poradí s Jiřím Svačinou, může opět pomýšlet na zahraničního soupeře.