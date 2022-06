Sledujte zdarma stream nejlepšího boxu u nás. Znojemský ring na oktagon.tv

V pátek 10. června proběhne ve Znojmě velký galavečer profesionálního boxu. Nemusíte za ním ale cestovat na Moravu, díky iDNES Premium se můžete na všechna utkání podívat z tepla domova díky streamu na oktagon.tv zdarma. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Suverénní jednička českého boxu Vasil Ducár má v plánu obhájit pás domácího šampiona. „Bylo by to pro mě symbolické. Do profi jsem odešel po svém titulu v roce 2015, který jsem vybojoval právě ve Znojmě. Nyní se tam poprvé vrátím mezi profíky. Rád bych právě zde svůj pás poprvé obhájil,“ říká Ducár.

Multitalentovaný Lengál má na svém kontě přes 100 vyhraných zápasů v boxu, Muay Thai a K1, ve kterých předváděl fantastické výkony. Za sebou má už i 2 MMA zápasy v Oktagonu. Nyní navlékne opět boxerské rukavice.

Do ringu naskočí i Pavel Polakovič, čtyřnásobný mistr republiky a vítěz mnoha mezinárodních turnajů. Jeho boxerský styl uchvacuje již dlouhou dobu. Proto je také několikanásobným nejtechničtějším borcem turnaje. Tentokrát si to rozdá finskou jedničkou Tomim Silvennoinenem.

Rukavice navléknout další skvělí borci jako třeba Mário Zábojník (6-0, 3 KO) proti českému talentu Vaškovi Zadákovi (1-0, 1 KO).

Co získají členové iDNES Premium?

Pro 20 z vás máme kódy pro sledování pay per view zdarma na oktagon.tv. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.