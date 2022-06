Vémolův vítězný návrat k MMA po více než roce. Pak pozlobil německé fandy

Souboj v postoji nevydržel ani minutu. Pasternak začal aktivně, inicioval útoky, párkrát soupeře i pěstí trefil. Ten mu to oplatil při pokusu o naskočené koleno. A pak Vémola zaúřadoval v tom, co umí nejlépe.

Chytil 38letého Poláka, zvedl ho do vzduchu a hodil s ním k zemi, jako by nic nevážil. Od toho momentu duel kontroloval, na zádech ležícího Pasternaka bil, otravoval a nenechal ho vyklouznout ze sevření.

Až sklapla past. Vémola nasadil škrtící techniku „arm triangle“ a Pasternak musel po necelých čtyřech minutách vzdát. „Donutil jsem odklepat frajera s černým páskem,“ liboval si v historické frankfurtské budově Festhalle před zhruba deseti tisíci lidmi.

Vémola do Frankfurtu hodně chtěl, aby nechyběl ve chvíli, kdy česko-slovenská organizace poprvé zamířila do zahraničí a stala se mezinárodní. Od německých fanoušků se dostal vřelého přivítání a český veterán jim za to taky poděkoval: „Jste fantastičtí.“

Reakce diváků se změnila, jakmile Vémola zmínil německého oblíbence Stephana Pütze, který na turnaji také startoval a na body porazil veterána Martina Zawadu. Pütz je totiž z Frankfurtu a taky si přezdívá Terminátor. Nastupuje pod přezdívkou „T-800".

Loni v září prohrál souboj s Viktorem Peštou o titul polotěžké váhy, Pešta ale v Oktagonu už nepůsobí, odešel do světově uznávané americké soutěže PFL (kde dosud jednou prohrál na K. O.)

A tak se cesta pro Pütze opět otevírá. „V Oktagonu je jediný pravý Terminátor. Stephan musí vyhrát a musí přijet za mnou. Ten titul je můj,“ řekl Vémola. Právě v ten moment německé obecenstvo přestalo tleskat a začalo na chvíli bučet.

Situace s bučením se opakovala po Pützově výhře nad Zawadou. Vémola došel do klece a řekl, že už brzy nadejde soudný den, který rozhodne o tom, který Terminátor je ten pravý. Pütz trashtalk nijak nerozvíjel, jen přikývnul s tím, že to bude on.

Podívejte se na Vémolův takedown:

Vémola chce zápasit o titul polotěžké váhy 23. července na pražské Štvanici. Může dojít na souboj s Pützem, ale taky se už dlouho mluví o Brazilci Rafaelu Xavierovi.

Vítězstvím nad Pasternakem Vémola navázal na boxerský duel se zpěvákem Marpem před čtrnácti dny, který taktéž vyhrál. V MMA nicméně bojoval naposledy loni v březnu, kdy porazil Milana Ďatelinku v prvním kole na škrcení.

Tehdy ale také přišel o titul střední váhy, když vůbec poprvé nezvládl navážit do limitu 84 kilogramů. Nejenom že mu organizace pás sebrala, proti Ďatelinkovi ho ani přes výhru nemohl získat. V titulových zápasech zkrátka platí přísná pravidla.

Pás střední váhy aktuálně drží Patrik Kincl, polotěžké kategorii po Peštově odchodu nikdo nevládne.