Kdo další vyzve Procházku. A bude český šampion bojovat v Evropě?

Patrik Kincl, aktivní zápasník tuzemského Oktagonu a manažer dalšího Čecha v UFC Davida Dvořáka, pro iDNES.cz nadhodil, že by Procházka po zisku titulu polotěžké váhy do 93 kilogramů mohl využít svého postavení a zkusit vyjednat, kde by se mohla odehrát jeho první obhajoba.

Žebříček UFC polotěžké váhy Šampion: Jiří Procházka

1. Glover Teixeira

2. Jan Blachowicz

3. Aleksandar Rakič

4. Magomed Ankalajev

5. Anthony Smith

6. Thiago Santos

7. Dominick Reyes... (žebříček pokračuje, v debatě o vyzývateli ale další jména nejsou relevantní)

Jenže zákonitosti největší světové organizace to nejspíš nedovolí. UFC v Evropě dělá spíše menší turnaje, kvůli slabšímu trhu a časovému posunu sem obvykle nedává titulové zápasy. Ty bývají v Americe a Asii. Oblíbeným místem je Abú Zabí kvůli arabskému a ruskému publiku. UFC totiž nežije z prodaných lístků, ale z prodaných placených přenosů (PPV).

„Jirka bude jako šampion na velkých turnajích, kde si lidé právě platí PPV. Šance na Evropu vysoké nejsou,“ prozrazuje jeden z Procházkových českých manažerů Matěj Kretík.

Do první obhajoby by měl 29letý Procházka (skóre 29-3) nastoupit ještě tento rok.

Jaké jsou nejpravděpodobnější možnosti?

Polák Jan Blachowicz

Z evropského marketingového pohledu by dával smysl česko-polský souboj. Procházka i 39letý Blachowicz o vzájemný zápas stojí. O víkendu se v Singapuru potkali.

„Jiří, pojďme do toho. Největší zápas v historii evropského kontinentu!“ nadhodil Polák.

„Jan byl velmi odvážný a agresivní, tak jsem mu poslal polibek. Uvidíme, budu připraven, zápasil bych s ním rád,“ odpovídal pak Procházka.

Ještě nedávno byl Polák šampionem, titul získal v roce 2020 po souboji s Dominickem Reyesem, kterého Procházka už také porazil. Loni v říjnu prohrál souboj s Teixeirou a titul ztratil. Následně porazil Aleksandara Rakiče. A teď vyhlíží, co dál.

Posledních pět zápasů:

Blachowicz (skóre 29-9)

Výhry: Corey Anderson, Dominick Reyes, Israel Adesanya, Aleksandar Rakič

Prohry: Glover Teixeira

Brazilec Glover Teixeira

Ihned po prohře na sociálních sítích nadhodil: Okamžitá odveta?

42letý Teixeira by si ji za výkon zasloužil, vždyť vlastně mířil po pěti kolech k vítězství na body. Procházku několikrát trefil tak, že český bijec přežíval knokautové situace. Prohrál poprvé po šesti výhrách.

Roli hraje i věk, Teixeira už dříve prohlásil, že se blíží konci kariéry a odveta by dávala smysl, kdyby proběhla co nejdřív. Naději by mohla zvýšit aktualizace žebříčku UFC, která proběhla v noci na úterý. Teixeiru nikdo z konkurentů nepřeskočil, je nyní jedničkou kategorie pod šampionem.

„Oba v kleci nechali kus duše, ale stejně se to asi nestane, přiznejme si to. Podívejte se, kolik v závěsu čeká evropských borců. Divize je evropským obsazením nejsilnější, co jsme kdy viděli,“ myslí si vysloužilý zápasník a bývalý šampion Michael Bisping.

Posledních pět zápasů:

Teixeira (skóre 33-8)

Výhry: Nikita Krylov, Anthony Smith, Thiago Santos, Jan Blachowicz

Prohry: Jiří Procházka

Vítěz zápasu Anthony Smith - Magomed Ankalajev

Utkají se na konci července v Dallasu ve Spojených státech. Velkým favoritem je proti 33letému Američanovi 30letý Rus. Ankalajev je komplexní bijec se solidním zápasovým IQ.

Když nemusí, nikam se nežene a umí si trpělivě a opatrně hlídat výsledek. Zároveň hrozí knokauty, v kariéře jich rozdal už několik. Prohrál dosud jen jednou, při premiéře v UFC ho sekundu před koncem celého zápasu, kdy mířil za vítězstvím, nachytal škrcením Paul Craig.

Na fotce vlevo je Anthony Smith, vpravo Magomed Ankalajev

Američan Smith za poslední roky porážel spíše méně známá jména. A ačkoliv prezident UFC Dana White už prohlásil, že souboj mezi Smithem a Ankalajevem určí dalšího vyzývatele proti Jiřímu Procházkovi, slova mohla mířit spíše na Ankalajeva.

Bitva mezi Čechem a Rusem by přilákala mnoho pozornosti.

Posledních pět zápasů:

Ankalajev (skóre 16-1)

Výhry: Ion Cutelaba (2x), Nikita Krylov, Volkan Özdemir, Thiago Santos

Prohry: žádné

Smith (skóre 36-16)

Výhry: Devin Clark, Jimmy Crute, Ryan Spann

Prohry: Glover Teixeira, Aleksandar Rakić