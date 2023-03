Odveta bude! Zápas Vémola vs. Végh se uskuteční nejspíš ještě letos

Možná si na ten souboj vzpomínáte. Říkalo se mu „Zápas století“. Karlos Vémola se v listopadu 2019 utkal v O2 areně před dvaceti tisíci lidmi s Attilou Véghem. A přestože „Terminátor“ byl jasným favoritem, slovenský bijec ho knokautoval hned v prvním kole.

„A lvi dožrali,“ hlesl vítěz. Po čtyřech letech a jedenácti vítězstvích v řadě tak Vémola ochutnal porážku. „Chtěl bych odvetu,“ hlásil hned po zápase poražený.

Připomeňte si jejich souboj z listopadu 2019:

Végh dlouho tvrdll: „Karlos může chtít odvetu, ale v tuhle chvíli jsem tu šéf já a co budu chtít já, tak to bude. Já ho už nepotřebuji, potřebuje on mě. Takže zatím nad odvetou nepřemýšlím. Do budoucna neříkám ani ano, ani ne.“

Poslední dobou se však dlouho očekávaná odveta začala blížit realitě. „Dávám tomu zápasu zelenou, chci ho. Uvidíme, zda z něj Karlos vykličkuje nebo ne,“ řekl Végh minulý týden na turnaji Oktagonu v Ostravě.

Vémola se usmíval: „Happy day! Konečně to přijde.“

Oba jsou téměř stejně staří - v létě jim bude 38 let. Oba mají za sebou úspěchy v zahraničí: Vémola je první Čechem v UFC, Végh získal v roce 2013 titul v Bellatoru. Avšak od zápasu s Vémolou v kleci nebojoval, věnuje se zejména trénování.

Favoritem před jejich vzájemnou bitvou je tedy Vémola. Jako tenkrát. Je v plné přípravě: 15. dubna ho čeká zápas s Al Matavaem na Oktagonu 41 v Liberci, v květnu v O2 areně titulový zápas s Patrikem Kinclem. A nejspíš na konci roku odveta s Véghem.