Protesty proti proruskému zákonu? Šampion Oktagonu už je na svobodě

V Gruzii v těchto dnech bují protesty proti přijetí kontroverzního zákona o zahraničních agentech, který podle demonstrantů posune zemi k autoritářskému režimu po vzoru Ruska. Jedním z lidí, kteří odmítají přístup vlády, je i Maté Sanikidze.

„Raději bojovat v Evropě zadarmo než v Rusku za miliardu. Budoucnost Gruzie je v Evropě,“ vyjádřil se čtyřiadvacetiletý zápasník. Poté, co byl v úterý zatčen, se na sociálních sítích strhla obří vlna podpory: „Free Sanikidze!“, tedy „Propusťte Sanikidzeho!“

Přidali se i zástupci česko-slovenské organizace Oktagon MMA, v níž Gruzínec drží pás pérové váhy, či řada gruzínských sportovců včetně UFC bojovníka Meraba Dvalishviliho.

„Mate je mimo Tbilisi, kde ho zatkli, protože věznice jsou plné zatčených. Desítek lidí, kteří chtějí, aby se Gruzie stala součástí Západu. Se Sanikidzem mluvila jeho žena. Zdravotně je prý v pořádku, až na oči, protože ozbrojené složky v Gruzii použily slzný sprej na rozhánění demonstrantů,“ uvedl pro iDNES.cz v úterý jeho přítel a překladatel Giorgi Kokiashvili.

Nyní přišel s pozitivní zprávou: Sanikidze byl propuštěn s pokutou 775 dolarů (přes 17 tisíc Kč). Přestože má gruzínský bijec za sebou nelehké chvíle, jeho nejbližší zápas by to nemělo ovlivnit. 29. dubna by měl na turnaji Oktagon 42 v Bratislavě obhajovat titul proti Losene Keitovi.