Redakce iDNES.cz vybírá nejlepší české MMA zápasníky. Hlasujte i vy

Kdo jsou ti, kterým odborníci udělili nejvíce hlasů Zápasníci jsou řazeni podle abecedy Brichta (skóre 10-3) vyniká v postoji se svými „Brichta bombami“ a aktuálně působí v organizaci RFA. Zájem o něj má i prestižní polská soutěž KSW, jenže kvůli smluvním sporům mezi Brichtou a Oktagonem k angažmá dosud nedošlo. Dvořák (20-5) se v roce 2020 dočkal smlouvy s tou nejlepší ligou na světě, po třech výhrách musí nyní zpracovat dvě porážky, dál ale patří do nejlepší desítky muší váhy UFC. Humburger (6-0) se pyšní dokonalým skóre a všechny zápasy až na poslední ukončil před limitem. Profesionální voják má za sebou i dva těžké zápasy v polské KSW. Doma patří chlapík z Liberce organizaci RFA. Kincl (26-10) je šampion Oktagonu ve střední váze a v květnu ho čeká odveta s Vémolou. Dlouho koketuje se zájmem UFC, ale nikdy se do ní nevydal. Ještě nedávno působil v polské KSW, kde prohrál jediný zápas - s chorvatským úkazem Soldičem. Kníže (13-2), v 45 letech stále aktivní. Zápasil už v době, kdy se ještě nepočítaly oficiální statistiky, na kontě tak má mnohem více zápasů. Prohrál pouze s Vémolou v roce 2013 a loni s Kozmou. Trénuje Machmuda Muradova. Kozma (31-12) vládl přes čtyři roky veltrové divizi Oktagonu, než jej o titul připravil před čtvrt rokem Brazilec Kaik Brito v brutálním zápase. Vyzkoušel si i dvakrát boj v Rusku, ale sedí mu především domácí prostředí. Lengál (4-1). Jeho skóre v MMA může mást, za minulý rok totiž společně s postojovými disciplínami nastoupil do dvanácti zápasů, z nichž prohrál jediný. A ač je mu 34 let, za loňský rok si vysloužil cenu pro nejlepší objev. Macek (27-17) patří k dalším veteránům českého MMA. Třikrát se bez úspěchu pokoušel získat titul Oktagonu, teď kolem něj krouží polská KSW. Má zkušenosti i z Ruska z doby, kdy porazit domácího borce znamenalo zázrak. Martínek (10-4). Bývalý šampion Oktagonu v těžké váze ozkoušel i Rusko. Po invazi na Ukrajinu se však rozhodl, že na východě působit nebude a podepsal s polskou KSW štědrou smlouvu. V ní zatím jeden zápas vyhrál, druhý prohrál. Pokoušel se dostat i do UFC. Peňáz (7-1) z postojáře přesedlal na MMA teprve v době pandemie. Předváděl tak atraktivní duely, že po něm zatoužila UFC, ale svou šanci v televizním pořadu před zraky prezidenta nevyužil. Zatím. UFC o něj stále má zájem. Pešta (18-8). Druhý Čech v UFC prošel i Ruskem, v Oktagonu získal titul polotěžké váhy a vydal se znovu do Ameriky. V lize PFL však minulý rok schytal dva nepříjemné knokauty. Petrášek (12-7) měl v posledních letech hlavně smůlu. Říká se o něm, že na tréninku bývá nepřemožitelný, v zápase pak často nepředvede vše, co umí. Naposledy ale svedl výbornou bitvu s Němcem Pützem, teď léčí zranění. Procházka (29-3). První český šampion UFC, k titulu došel nezvykle rychle už ve třetím zápase. Tak dominantní výkony předváděl. Loni v zimě měl obhajovat, ale vážně si poranil rameno a teď čeká na zelenou od doktorů. Tichota (5-1). Mladá naděje českého MMA. Působí v Oktagonu, kde loni v prosinci zápasil se Sanikidzem o titul pérové váhy. Prohrál těsně na body, jeho kariéra ale teprve začala. Vždyť je mu pouhých 22 let. Vémola (33-6) jako nejznámější jméno. Aktuální šampion polotěžké váhy Oktagonu touží držet dva pásy najednou, proto v květnu vyzve Kincla. Na konci roku by se měl dočkat odvety s Attilou Véghem. Bledá (6-1) prožívá raketový vstup do profesionálního MMA. Od roku 2020 vyhrála prvních šest duelů v Oktagonu, stala se šampionkou a následně zvítězila v televizní show prezidenta UFC Dany Whitea. Při premiéře v nejlepší lize světa ale narazila. Prohrála na technický knokaut. Částková (6-6) je veteránkou, prošla českými organizacemi, uznávanou americkou soutěží Bellator a teď působí v KSW. Zde ale oba duely prohrála. Jindrová (6-3). Ještě nedávno neobjevený talent. Pak jí dala šanci americká liga PFL, kde v pyramidovém projektu došla až do semifinále. V něm ji zastavila olympijská vítězka a jedna z nejlepších bojovnic světa Harrisonová. Pudilová (14-7). Dostala se do UFC, vyhodili ji, ona změnila život, začala trénovat pod irským koučem Kavanaghem, který vede i McGregora, a dokázala se do UFC vrátit. První ponávratový duel zvládla. Šormová (10-4). Veteránka, stala se šampionkou na Ukrajině, jednou zvítězila i v čistě ženské organizaci Invicta za mořem a zkusila si i zápasit v KSW. Momentálně očekává narození potomka.