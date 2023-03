Viděl jsi to svoje břicho? Před Oktagonem v Liberci to mezi soupeři jiskří

V hlavním zápase večera si to o titul rozdá prozatímní šampion Gustavo Lopez z USA s dánským bijcem Jonasem Magardem.

A mezi oběma to už teď pěkně jiskří.

„Vypadáš fakt z formy. Viděl jsi to svoje břicho? Já se ve formě udržuju pořád, okamžitě bych mohl jít zas zápasit. Jenže co ty a tvoje váha? Je to strašná ostuda. Ani nebudu mít radost, až tě sejmu, protože ty nejsi žádný profesionál,“ nakládal známý provokatér Magard soupeři při setkání tváří v tvář na nedávné tiskové konferenci v Ostravě.

Američan se jen usmíval a na soupeřovy výpady kontroval: „Já myslím, že bys měl už přestat. Jinak ti zas zlomím čelist.“

Magard měl obhajovat titul už koncem minulého roku, ale na tréninku utrpěl frakturu čelisti. Překvapivě rychle se však dal dohromady a do Liberce zamíří v plné síle.

Domácí fanoušci jsou hodně zvědaví na Karlose Vémolu, který se vrací po zdravotních problémech. Šampion polotěžké váhy se v hlavním předzápase v domluvené váze do 89 kg utká s Alem Matavaem. Osmadvacetiletý rodák z Americké Samoy má za sebou v Oktagonu tři zápasy. V červnu 2021 prohrál se Samuelem Krištofičem, duely s Pavlem Salčákem a Markem Mazúchem pak vyhrál.

Matavaa mnozí podceňují, promotér Ondřej Novotný s tím však nesouhlasí. „Matavaa jsme vybrali, protože jsme hledali někoho, kdo zapadne mezi střední a polotěžkou váhu. On je pro tohle ideální, neboť má velké potíže do střední navážit,“ vysvětlil ve svém pravidelném streamu. „Myslím si, že je velmi nebezpečný. Je to podsaditý týpek, pod kterého se jen tak nedostanete. Karlos možná bude po dlouhé době vyšším borcem, ale Matavao má děla, kterými skládá protivníky jako závory. Takový soupeř je vždy nebezpečný. Stačí mu jedna rána,“ dodal Novotný.

Fanoušci bojových sportů se v polovině dubna v Liberci můžou těšit i na domácího borce Jana Malacha, proti němuž nastoupí nebezpečný Íránec Hosseinpour. Na sever Čech také míří oblíbený mistr knockoutů Daniel Škvor, bývalý šampion polotěžké váhy v Německu Jan Gottvald, francouzský bojovník Jorick Montagnac nebo polská těžká váha Adam Palasz, který všech svých osm výher ukončil před limitem.

Liberecký turnaj Oktagon 41 se koná 15. dubna od 18 hodin v Home Credit Areně. Vstupenky jsou v internetovém prodeji a pořád jsou k dispozici. Ty nejlevnější vyjdou na 750 korun.

Severočeské publikum už letos jednu ochutnávku špičkových soubojů MMA dostalo. Koncem února se v Liberci konal turnaj největší evropské organizace KSW. Arénu se mu však vyprodat nepodařilo. Zvládne to česko-slovenský Oktagon?