Dálkové běhy? Chci je vyzkoušet, říká před startem sezony lyžař Šeller

Splnila příprava na novou sezonu vaše očekávání?

Přípravu jsem začal zostra, cítil se dobře a při síle. Bohužel pak přišly problémy s kolenem a to se táhlo několik měsíců. Teď už jsou naštěstí všechny trable pryč a mohl jsem vše dělat naplno. Trénovali jsme převážně v našich podmínkách, až v poslední fázi byly kempy už na sněhu. Ale až samotné závody ukážou, jak kvalitní ta příprava byla.

Světový pohár v běhu na lyžích * Ruka (Fin.) 24.-26. listopadu

* Gällivare (Švéd.) 2.-3. prosince

* Östersund (Švéd.) 9.-10. prosince

* Trondheim (Nor.) 15.-17. prosince

* Tour de Ski 30. prosince 2023 - 7. ledna 2024

* Oberhof (Něm.) 19.-21. ledna

* Goms (Švýc.) 26.-28. ledna

* Canmore (Kan.) 9.-13. února ‚

* Minneapolis (USA) 17.-18. února

* Lahti (Fin.) 1.-3. března * Oslo (Nor.) 9.-10. března

* Drammen (Nor.) 12. března

* Falun (Švéd.) 15.-17. března

Na co jste se zaměřoval?

Přes léto jsou to hlavně kolečkové lyže a běh. Já konkrétně přidávám ještě kolo a také plavání, což jsem v minulosti moc nedělal. Pro zpevnění těla využívám posilovnu a speciální cviky.

Už jste se po dlouhém létě těšil na sněhové podmínky?

Je to vždycky hlavně o tom najet první kilometry na sněhu, postupně přidávat na tréninkovém objemu a také na rychlosti. Tělo si musí zvyknout na jiný pohyb. Přizpůsobit jsem se také musel jiné délce lyží, oproti kolečkovým.

S čím jdete do nové sezony?

Vzhledem k tomu, že letos není vrchol v podobě olympiády ani mistrovství světa, tak hlavním cílem bude celkové umístění ve Světovém poháru a sprintovém žebříčku. Tam bych chtěl skončit do patnáctého místa a rád bych během sezony zkusil také dálkové běhy.

Co vás láká právě na dálkových bězích?

Chci je vyzkoušet, byla to nabídka od týmu a tu jsem využil. Zároveň je to taková alternativa do budoucna, až nebudu jezdit sprinty. Mám v plánu tuto zimu odjet čtyři až pět závodů.

Budete startovat i na slavné Jizerské padesátce?

Rád bych tam jel, jenže ve stejném termínu jsou dva závody Světového poháru v Kanadě a Americe. Pokud se na ně nominuji, pojedu tam. Když to nevyjde, tak si zkusím Jizerskou padesátku.