Padesátník Řezáč: Příprava? Na jedničku. Ve Ski Classics bude závodit i synem

„Nechci nic zakřiknout, ale v tréninku dosahuji lepších výsledků než v pětadvaceti nebo třiceti. Je to tím, že příprava klapla na jedničku, zdraví drží a měl jsem tentokrát na trénink i dokonale čistou hlavu,“ řekl Řezáč.

Na startu ho ve vybraných závodech doplní syn Aleš, který je třetím zástupcem rodinného klanu v běžeckém lyžování. Jeho dědeček Stanislav Řezáč starší vyhrál Jizerskou padesátku v roce 1975. Aleš Řezáč se během sezony Ski Classics objeví v několika kratších závodech v úvodu sezony. Plánuje také start v Jizerské padesátce.

„Letošní sezonu beru jako rozjezdovou. Rád bych se v seriálu Ski Classics rozkoukal, podal co nejlepší výkony a zlepšoval se závod od závodu,“ řekl Aleš Řezáč. Během léta se věnoval závodům na horských kolech. „Teď se budu soustředit jen na lyžování,“ doplnil.

Jeho otec Stanislav se na sezonu nabudil třetím místem v říjnovém závodě na kolečkových lyžích Lipnolopet v okolí lipenské přehrady. Po odchodu Nora Anderse Auklanda může v seriálu aspirovat na dres pro nejlepšího veterána.

„Pokud mi v tom něco nezabrání, rád bych odjel všechny závody Ski Classics, skončil celkově do pětadvacátého místa, a když se všechno sejde, tak bych v některém závodě chtěl být do desítky. To ale bude těžké, konkurence je obrovská,“ podotkl Řezáč.

Čtrnáctý ročník Ski Classics odstartuje 9. prosince v rakouském Bad Gasteinu a v elitní kategorii Pro Tour jej bude tvořit patnáct závodů. Jizerská padesátka je na programu 11. února.