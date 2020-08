Do další sezony! Dálkový běžec na lyžích Řezáč má víc času a ladí program

V Orlických horách sedmačtyřicetiletý borec, ověnčený řadou vavřínů z největších evropských laufů, vládl dalšímu podniku letního Efisan Skiroll Classics na kolečkových lyžích. Ukázal tak, že se závoděním v nadcházející sezoně počítá velmi vážně. A že jako člen Slavia Pojišťovna Teamu neponechává nic náhodě, jeho tréninkové dávky jsou v současnosti už mnohem dál než touto dobou před rokem.



Jak moc velký je rozdíl oproti loňsku?

Třeba na kolečkových lyžích mám v tuto chvíli najeto o dvě třetiny kilometrů víc než loni. To jsem měl zhruba 500 kilometrů, letos 1500.

Slušná porce a v závodech to bylo vidět. Co tomu říkáte?

Že toho mají mladší kluci jako třeba Vašek Sedláček najeto mnohem víc, právě on dvakrát tolik.

I tak jste ale mnohem napřed než touto dobou loni.

To jsem, začal jsem totiž už na konci června. Mám víc času než loni, kdy mi ho hodně brala stavba penzionu, letos už tam nejsem tak potřeba. Trénuju dost, tak doufám, že to vydržím.

Co samotné závodění?

Teď v létě budu dál pokračovat na kolečkových lyžích, chci toho co nejvíc využít, protože příležitostí moc není. Určitě se chystám do Špindlerova Mlýna a na Černou horu (druhý víkend v září - pozn. red.) a také po pauze na mistrovství republiky, které se pojede na Ještěd (4. října - pozn. red.). Tam jsem několik posledních let vynechal, tak uvidím, jak na tom budu, protože tam se asi sejde nejsilnější možná konkurence.

Co závodění v zimě, případně trénink předtím na sněhu?

Tohle zatím ještě nemám úplně rozhodnuté. Budu teprve se Slavií pojišťovnou jednat o smlouvě na další sezonu, podle toho se pak program upraví. Závodit bych ale chtěl.

Běžec na lyžích Stanislav Řezáč

Loni jste říkal, že si vyberete nejdůležitější závody, které objedete. Jaký plán připravujete letos?

Ono to loni až zase takové nebylo, přece jen se člověk, i když chce jet méně závodů, musí udržovat. A na druhé straně ono jich není zase tak moc. Takže se chystám, že budu závodit podobně jako v letech před tím.

Co příprava na sněhu?

Tohle je letos zatím dost nejasné vzhledem k situaci s koronavirem, což se bohužel pak může týkat i závodů. Loni poslední dva odpadly, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet letos. Ale pokud to možné bude, tak bych rád nějaký ledovec ještě před prvními závody zkusil. Teď do začátku října to budou kolečkové lyže, říjen by mohl být trochu volnější, ale ne zase moc, protože se cítím v docela slušné kondici a nerad bych o ni přišel.

A předpokládaný vrchol sezony?

Těch by mohlo být i trochu víc, uvidím podle smlouvy, ale rád bych to směroval k Vasově běhu.

Na něm jste už skoro živý inventář, pokolikáté byste v něm mezi elitou jel?

Už toho je opravdu hodně, jestli to dobře počítám, tak podvaadvacáté.