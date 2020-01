„Po vydřeném 32. místě na La Diagonele jsem si spravil chuť, dnes mi lyže jely mnohem lépe než včera,“ uvedl Řezáč v tiskové zprávě. „Dolomitenlauf se letos jel na nové trati, která je zvláštní tím, že start je položen výše než cíl. Je to tedy o správně připravených lyžích a lyžování. Poslední dva kilometry do centra Lienzu to bylo hezké závodění a pěkný spurt,“ řekl šestačtyřicetiletý lyžař.

Příští týden se Řezáč zúčastní Marcialongy, v únoru ho čeká Jizerská padesátka.