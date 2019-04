Na cílovce jsme si to rozdali, usmíval se po posledním závodě Řezáč

„Nejsem zrovna mladík, ale snad se i na mě dá ukázat, že solidní výkon je možno podávat i ve zralejším věku,“ říká Stanislav Řezáč.

Posledních čtrnáct dnů poctivě a intenzivně trénoval, to aby pro vyladění formy udělal, co se jen dá. Deset dní v rakouském Tauplitz běhal do kopců, dával si delší trasy kvůli výdrži, soustředil se na životosprávu i na řízenou relaxaci a regeneraci. „Můžu říci, že jsem do toho dal všechno a jsem strašně rád, že to vyšlo,“ pochvaluje si legenda dálkového lyžování.

Poslední delší stoupání, které začíná přibližně 12 kilometrů před cílem, bylo podle závodníka českého Slavia pojišťovna Sport Teamu opravdu vyčerpávající. „Dnes se běží na laufech tempo, které dříve bylo myslitelné na tratích kolem třiceti kilometrů. Nicméně lyže mi pořád fungovaly a z kopce k Levi to jelo pěkně, nabral jsem zase dech,“ říká Řezáč.

Užil si také závěrečný spurt, do cílové rovinky najížděl společně s Jiřím Pliskou a Oskarem Kardinem. „Na cílovce jsme si to rozdali. Bylo to závodění až úplně do konce,“ usmívá se Řezáč.