Bohatší program, slavní účastníci i obavy o sníh. Jizerská padesátka se blíží

Desítky elitních běžců, tisíce amatérských.

Pokud vyjde počasí, nádherné výhledy na zasněžené lesy. Upravené stopy.

Jizerská padesátka je každoročně běžecký svátek. A byť letos zatím zima tolik nepřeje, měla by jím být i tentokrát.

Organizátoři si pochvalují, že startovní čísla rychle mizí. „Měsíc před závodem můžu říct, že bude opět rekordní,“ líčí zástupce pořadatelů David Douša.

V tuto chvíli je v součtu všech devíti klání prodáno 8200 čísel, což odpovídá stavu na konci loňských registrací. Letos se však zájemci ještě mohou přihlašovat. Online tak mohou učinit do 29. ledna, v případě, že místa zbudou, je možné se hlásit i na místě.

„Aktuálně jsou volná startovní čísla na všechny závody,“ říká Douša. „Nejblíž vyprodání je padesátka, kde zbývá zhruba sto míst. Ostatní závody mají kapacitu zaplněnou mezi 80 a 90 procenty.“

Účastníky lákají i některé novinky.

Po letech, kdy platila různá proticovidová omezení, organizátoři zvou do areálu i diváky. A vůbec poprvé se akce odehraje ve čtyřech dnech, což umožní ještě více doprovodných akcí a koncertů. Vystoupí například kapela Mirai či písničkář Pokáč.

Jizerská padesátka. Kdo by neznal legendární závod, který svede do jedné stopy amatéry s vrcholnými závoďáky? Založili ho horolezci v rámci zimní přípravy, 15 z nich v květnu 1970 v Peru zahynulo pod kamením Huascaránu. Závod je jejich memoriálem.

To hlavní jsou ale závody.

Ve čtvrtek se poběží volnou technikou. První z nich na deset kilometrů, druhý nově na sedmnáct.

V pátek půjdou do akce děti, týmové firemní štafety a večer se uskuteční sprint, který v posledních letech získává na prestiži a letošní prize money se pohybuje ve výši 400 tisíc korun.

Sobota bude patřit klasické desítce a pětadvacítce. Neděle je vyhrazená samotné padesátce.

Spolupráce s meteorology

Vše samozřejmě záleží na počasí.

V tuto chvíli v Česku panuje spíše jaro. Sníh? Toho není dostatek ani na horách.

„Do startu ale přeci jen zbývá ještě měsíc. Doufám, že se zimní počasí vrátí,“ přeje si Douša. „Za nás však říkám, že budeme napínat veškeré úsilí, aby se závod uskutečnil.“

V nejkrajnějším případě - pokud by podmínky konání neumožnily - mají všichni účastníci startovné automaticky pojištěno a 70 procent částky dostanou zpět.

Nikdo si ale takový scénář pochopitelně nepřeje. Organizátoři doufají, že se jim vyplatí dřívější posunutí závodu z ledna na únor, který by měl být podle Českého hydrometeorologického ústavu příznivější.

„Máme různé analýzy. Nejlépe nám vyšel právě druhý nebo třetí týden v únoru, kdy je na základě posledních asi šedesáti let zhruba 85procentní šance, že v Jizerských horách bude dostatečná sněhová pokrývka. To znamená minimálně dvacet centimetrů po celé trati,“ vysvětluje Douša.

Norský běžec na lyžích Andreas Nygaard projíždí vítězně cílem Jizerské padesátky v roce 2022.

S výhledem počasí se obrací i na místní znalce podmínek. Pokud by sníh napadl třeba jen v omezené míře, v úvahu by teoreticky mohlo připadat i zkrácení tratí. Jako se to několikrát dělo v minulosti.

Třeba v roce 2016 se běhalo pouze na čtyřkilometrových okruzích. Ročník předtím zase pořadatelé museli kvůli náhlé oblevě zkrátit trať na 45 kilometrů.

„Pevně ale doufáme, že to nebude letošní případ a padesátka se pojede tak, jak ji máme rádi. Na stadionu máme každopádně připravený zasněžovací systém. Pokud tomu počasí bude přát, jsme připraveni zasněžit úvodní tři čtyři kilometry trati. Ty jsou totiž položené nejníže a jsou nejkritičtější,“ povídá Douša.

Elita i slavné osobnosti

Mezi elitou se v hlavním závodě čekají velké souboje mezi Seveřany.

Vítězství obhajují Nor Andreas Nygaard a Švédka Ida Dahlová.

Úspěch vyhlíží třeba i Max Novak, reprezentant Švédska s českými předky. „Doufám, že před tím nejlepším publikem uspěju,“ líčil ve videovzkazu. „Nejradši bych vyhrál, ale doufám, že budu aspoň na bedně. Jizerská padesátka je tvrdá a vždy nejlepší vyhraje.“

Na úspěch pomýšlí i Češi. Loni byli nejlepší Kateřina Smutná, desátá mezi ženami, a Jiří Pliska, dvacátý mezi muži.

„Základem úspěchu je zvládnout kopec na Rozmezí,“ popisuje Pliska nejdůležitější místa padesátikilometrové porce. „A pak kopec ze Smědavy. Důležité je být na něm na čele a vydržet. Kdyby se chtěl někdo utrhnout, tak právě tam.“

Jizerská padesátka ale pochopitelně není jen o elitě.

Láká tisíce amatérů i slavné osobnosti. A to nejen z lyžařského světa.

Do některého ze závodů tak nastoupí třeba olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová nebo trojnásobný biatlonový medailista z her Ondřej Moravec. Startují i zástupci letních sportů: vítěz olympiády v Londýně moderní pětibojař David Svoboda či fotbalisté David Lafata a Bořek Dočkal.

Tradičně vyběhne i profesor Jan Pirk, který v souboji lékařů vyzve doktora Tomáše Šebka, v miniduelu herců se zase utkají Ondřej Sokol a Jakub Kohák.

Na Jizerské padesátce si snad každý najde své.