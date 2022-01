Jizerská 50 jako dřív. Závodit by měli i amatérští lyžaři

Zatímco před rokem se slavný závod v běhu na lyžích Jizerská 50 kvůli koronavirové pandemii musel jet bez amatérských účastníků, letos by už taková situace nastat neměla. A to přes to, že Česko stojí na prahu další vlny způsobené variantou omikron.