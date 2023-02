Soukalová opět na startu. Ale bez malorážky. Bude na Jizerské padesátce

„I tak to pro mě bude výjimečný zážitek. Těším se!“ napsala třiatřicetiletá Soukalová na Instagramu.

Už je to více než pět let, co nesoutěžila.

Od roku 2017 se potýkala se zraněnými lýtky. Kvůli nim o rok později vynechala olympijské hry v Pchjongčchangu, které měly být vyvrcholením její kariéry.

Dávala si čas na rozmyšlenou, ještě doufala, že se může vrátit. Jenže pak rozhodla: „Pociťovala jsem radost z úplně obyčejných věcí. Uvědomila jsem si, že sportovní výsledky nemusí nutně znamenat spokojený život. Vydávám se proto na novou životní etapu.“

gabrielakoukalova Snad tisíckrát jsem za svůj život odpovídala na dotaz, jestli jsem někdy startovala v hlavním závodě @jiz50

Pravdou je, že jsem jela celkem dva závody, ale na ten hlavní jsem si netroufla. Nechtěla jsem pokazit rodinné skóre. Moje maminka jí totiž zvládla v dobách, kdy závodila na profi úrovni vyhrát rovnou třikrát. Je mi velkou ctí, že vedle ní, mého celoživotního vzoru, můžu tenrokrát stát na startu v rámci firemních štafet Jizerské padesátky. I když nejedeme za stejný tým. Mamka jede s kamarádkami se kterými kdysi získaly stříbro ve štafetě na olympiádě v Sarajevu 1984. Já jedu za @tmobile_cze . I tak to pro mě bude výjimečný zážitek

Závod pro mě není jen tratí, je to cesta, často nelehká, stejně jako život. Ten její nebyl nikdy nikým prošlapán. Občas to byla spíš cesta přes hory a přesto vše zvládla s grácií dámy, lehkostí můzy a ženy, která mi je a bude vždy inspirací❤

Těšíme se na Vás na letošní J50!! Pojďte si jí s námi užít



#challenge #racing #jiz50 #lovelymother #letsdoittogether oblíbit sdílet odpovědět uložit

Soukalová – tehdy ještě s příjmením bývalého partnera Petra Koukala – se tak rozloučila s profesionální kariérou. A byla to veleúspěšná kariéra, vždyť skončila na stupních všude, kde mohla. Vyhrála Světový pohár, z mistrovství světa si přivezla šest medailí, z nichž dvě byly nejcennější, a na olympijských hrách získala tři kovy – dvě stříbra a bronz.

Po oznámení biatlonového konce se vrhla na jiná odvětví. Na televizi Prima působí jako moderátorka, zahrála si ve filmu, byla v soutěži Star Dance, spravuje nadaci a také se stala maminkou dcery Izabely.

„Spousta bývalých vrcholových sportovců po kariéře docela špatně snáší tohle období velkého hledání, kdy najednou nemají své jisté,“ líčila loni. „Ale já už dlouho předtím cítila, že se chci rozvíjet i v jiných oblastech. Což se mi povedlo.“

Sport mezi ně zprvu nepatřil. Když s biatlonem skončila, přiznávala, že žádné sportovní náčiní nechtěla ani vidět.

„Tři roky trvalo, než se to zlomilo,“ povídala. Nejprve se vrhla na jógu, pak na horská kola, skialpy, běh či tenis. „Užívám si ho se vším všudy. Dělám ho ale jen do té doby, dokud se mi chce.“

Teď své sportovní ambice zase posunula.

Účast na Jizerské padesátce pro ni nebude ničím novým. Už dvakrát se v rámci jejího programu představila. „Na hlavní závod jsem si ale nikdy netroufla. Nechtěla jsem totiž pokazit rodinné skóre,“ připomíná tři výhry maminky Gabriely, někdejší skvělé běžkyně na lyžích a držitelky štafetového stříbra z her v Sarajevu 1984.

Ani tentokrát Soukalová padesátikilometrovou porci nepoběží. V pátek 10. února ji čekají firemní štafety, tříkilometrový úsek.

„Mám v současné době bohužel zdravotní problém, který mě hendikepuje. Štafeta je pro mě pro letošek maximum. Ale věřím, že si i padesátku v budoucnu vyzkouším,“ řekla deníku Sport.

Že by jí to ale vadilo? Kdepak. Na trati se totiž může potkat i s maminkou, která vyběhne spolu s někdejšími parťačkami ze sarajevské štafety. Což bere speciálně.

„Závod pro mě není jen tratí, je to cesta, často nelehká, stejně jako život,“ vyznala se. „Ten její nebyl nikdy nikým prošlapán. Občas to byla spíš cesta přes hory, a přesto vše zvládla s grácií dámy, lehkostí múzy a ženy, která mi je a bude vždy inspirací.“

Jméno Soukalová se znovu objeví ve startovní listině.