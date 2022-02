Jak favoritku Jizerské padesátky obralo o výhru kafe s rumem

Tady jsou tři z nich, jak je odvyprávěli jejich aktéři na webových stránkách akce.

Po netradičním občerstvení jí ztuhly nohy

Helena Balatková-Šikolová dokázala jako první běžkyně na lyžích z tehdejšího Československa získat olympijskou medaili. V roce 1972 byla v japonském Sapporu bronzová na pětikilometrové trati.

Výrazně se však zapsala i do dějin Jizerské 50. V roce 1975 tehdy čím dál populárnější lyžařskou akci vyhrála a na vítězství měla závod rozjetý i o rok později, ale připravila ji o něj z dnešního pohledu až neuvěřitelná příhoda. „Na Rozmezí, odkud se už převážně sjíždí, jsem se nechala přesvědčit od trenéra mládeže, že mi dá kafe s troškou rumu. Vzala jsem si to, bylo to krásně sladké, chutnalo mi to,“ popisovala.

Pro vrcholovou sportovkyni poněkud netradiční občerstvení se jí však vymstilo. „Sjela jsem dolů na Kristiánov, odkud vede menší kopeček, a tam jsem věděla, že je zle. Nemohla jsem udělat ani krok, kopec jsem jen tak vyšourala nahoru. V tom vidím, jak Lída Obšilová (tehdy Straková) se kolem mne přehnala a já jsem neměla vůbec sílu se za ní chytit, jak mě ty nohy po tom kafi s rumem bolely. Hodně dlouho jsem to pak tomu trenérovi z legrace vyčítala,“ usmála se olympijská medailistka, která tehdy s více než minutovou ztrátou dojela na druhém místě.

Pětinásobný vítěz Beran triumfoval i jako hajný

Jiří Beran byl v osmdesátých letech fenoménem Jizerské 50. Dokázal ji vyhrát hned pětkrát, což dosud nikdo nepřekonal.

Poprvé se na start Jizerské 50 postavil v roce 1979. Byla to trochu náhoda. Týden nato se jelo mistrovství republiky a Beran nebyl v optimální formě. Požádal tedy trenéra, aby se v rámci tréninku mohl zúčastnit bedřichovského závodu. „Jelo se mi výborně. Rozjel jsem se a ten rok jsem potom vyhrál patnáctku, třicítku i padesátku na mistrovství republiky, takže to byl bezvadný rok. Na první Jizerku tak rád vzpomínám, protože mě rozzávodila,“ řekl.

Přípravy Jizerské padesátky.

V letech 1985-87 triumfoval třikrát po sobě. Tehdy už přitom nebyl profesionálem, ale pracoval v lese. „Pět vítězství je dobrý, ale myslím, že si víc vážím těch tří po sobě, co byly. To už jsem nebyl profesionální sportovec, ale dělal jsem už dva roky hajného, když jsem se vrátil ke svému zaměstnání. Trénoval jsem tedy při práci, přesto se mi podařilo ještě třikrát vyhrát,“ těší lyžařskou legendu. Jizerskou 50 jel dodnes celkem šestadvacetkrát.

Chtěla uctít zemřelé horolezce

Pro bývalou reprezentantku v běžeckém lyžování Alenu Bartošovou má bedřichovský závod i jiný než sportovní rozměr. Při expedici Peru 1970, která stála život 14 horolezců-zakladatelů Jizerské 50, totiž zahynul i manžel její kamarádky.

„Pro mě to nebyl jenom závod na lyžích, kterých jsem v té době absolvovala spoustu, ale byla to pocta těm klukům,“ vysvětlila lyžařka, která v sedmdesátých letech jezdila na olympiády a mistrovství světa. „Všude jsem se snažila, abych byla co nejlepší. Tehdy na olympiádě v roce 72 v Sapporu jsme startovaly jako jediná štafeta, jejíž členové byli z jednoho oddílu. To bylo pro nás taky hrozně silné.“

Jizerská 50 má v jejím srdci nezastupitelné místo. I když ji nejela tolikrát, na žádném z ročníků nechyběla, ať už jako divák, rozhodčí nebo členka pořadatelského sboru.