Zlomené prsty, operace... a triumf. Goggiaová vyhrála sjezd ve Svatém Mořici

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko) Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:28,85, 2. Štuhecová (Slovin.) -0,43, 3. Weidleová (Něm.) -0,52, 4. Shiffrinová (USA) -0,61, 5. Hütterová -0,75, 6. Ortliebová (obě Rak.) -0,81. Pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Goggiaová 380 b., 2. C. Suterová (Švýc.) 218, 3. Štuhecová 192, 4. Curtoniová (It.) 186, 5. Ortliebová 178, 6. Puchnerová (Rak.) 145. Průběžné pořadí SP (po 11 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 475, 2. Goggiaová 425, 3. Holdenerová (Švýc.) 366, 4. Vlhová (SR) 340, 5. C. Suterová 318, 6. Hectorová (Švéd.) 247, ...37. Dubovská (ČR) 68.