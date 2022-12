77. zářez ve Světovém poháru. Shiffrinová ve Svatém Mořici ovládla super-G

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko): Ženy - super-G: 1. Shiffrinová (USA) 1:13,62, 2. Curtoniová (It.) -0,12, 3. Miradoliová (Fr.) -0,40, 4. Gisinová (Švýc.) -0,57, 5. Goggiaová (It.) -0,60, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,67. Průběžné pořadí super-G (po 2 z 9 závodů): 1. Curtoniová 120, 2. C. Suterová (Švýc.) 116, 3. Shiffrinová a Mowinckelová obě 100, 5. Goggiaová 90, 6. Puchnerová (Rak.) 86. Průběžné pořadí SP (po 12 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 575, 2. Goggiaová 470, 3. Holdenerová (Švýc.) 377, 4. Vlhová (SR) 340, 5. C. Suterová 334, 6. Curtoniová 306, ...37. Dubovská (ČR) 68.