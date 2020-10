Jsem trošku takový závodní kůň, smála se Ledecká po obřím slalomu

„Někomu to může připadat jako oslava průměrnosti, ale já jsem za výsledek strašně šťastná,“ hodnotila Ledecká po závodě úspěšné umístění.

Konečné 20. místo je pro Češku o to cennější, že s obřím slalomem na lyžích nemá tolik zkušeností. „Naposledy jsem jela obřák tři roky zpátky, od té doby jsme v něm nezávodili. Buď jsem byla nemocná nebo se to nesešlo.“

„Jet dvě kola závodu byl takový můj vnitřní cíl. Chtěla jsem jet víc než jednu jízdu a věděla jsem, že když se dostanu do druhého kola, tak trenérům nezbude nic jiného než mi druhou jízdu povolit,“ prozradila prostřednictvím své zastupující agentury Sport Invest.

O čem dále Ledecká mluvila?

O prohlídce trati a těžkých podmínkách v prvním kole. „Snažila jsem si trať prohlédnout co nejlíp, protože jsem tu podruhé. Naposledy jsem v obřáku závodila před třemi roky tady v Söldenu, tehdy se navíc jelo ze sníženého startu. Dnes to tedy byla pro mě úplně nová zkušenost. Trať je fakt dlouhá, když se jede z normálního startu. Hlavně ji prolili durch vodou, takže to byla jedna velká ledová hora. Trenéři na prohlídce měli co dělat, aby se udrželi. Chytali se sítí. Myslím, že jsem konečně zužitkovala své krasobruslařské a hokejové geny.“

O závodech v obřím slalomu. „Obřáků jezdím hodně, akorát na jiném náčiní – na snowboardu. Výsledek mě namlsal. Miluju závodění, takže je mi víceméně jedno, co jedeme za disciplínu nebo co jedeme za sport. Hlavně když v tom je alespoň skrytý závod! Dneska jsem si to strašně užila.“

O tom, jak se dařilo soupeřkám. „Vždycky se snažím poměřovat hlavně sama se sebou. Jsem ráda, že se mi podařilo dostat do druhého kola a že jsem se zase o kousek zlepšila. Na tréninku jsem oproti holkám, které obřáky jezdí dobře, vždycky hodně ztrácela. Ale teď jsem jich i pár předjela. Ukázalo se, že jsem trošku takový závodní kůň. Za to jsem ráda a doufám, že se budu nadále zlepšovat.“

O druhém kole, v němž se posouvala pořadím vzhůru. „Abych byla upřímná, úplně jsem to nesledovala. Že holky chybují? Je to prostě takový sport. Těžký kopec, dlouhý kopec... Těší mě, jak jsem zajela svou vlastní jízdu. Samozřejmě chyb a toho, co můžu zlepšit, je stále hodně. Budu mít na tréninku co dělat.“

O dalším programu „Přesný plán zatím nemáme, budou se teprve potvrzovat snowboardové závody. Myslím ale, že mě uvidíte tam, kde se bude závodit. Jestli na lyžích nebo na snowboardu, to záleží. Vypadá to, že bych mohla jet paralelní obřák v Lech Zürs. To by bylo pro mě skvělé, protože jsem ho na lyžích nikdy nejela, jen na snowboardu. Chtěla bych si to zkusit. Tak uvidím, jak se to vyvine.“