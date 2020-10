Ledeckou čeká ostrý start do sezony. A těším se jak malé děcko, říká

„A těším se jak malé děcko, vlastně stejně jako každý rok,“ říká česká lyžařská jednička. „Už před třemi roky to byl skvělý zážitek, proto se do Söldenu tak těším. Bude to skvělý závod, protože kopec je nádherný.“



Právě v roce 2017 - v olympijské sezoně, kdy Ledecká uhranula svět, tady jela obří slalom poprvé a naposledy. Na náročném svahu Rettenbach tehdy s vysokým číslem 66 dojela předposlední, třiapadesátá.

Tentokrát by na tom vůbec nemusela být zle.

Spolu s trenéry Tomášem a Ondřejem Bankem se na pilování techniky pro obří slalom ještě na jaře a pak i v průběhu léta zaměřili.

„Trénovali jsme ho určitě víc. Nejvíc obřáků jsme najezdili na Červenohorském sedle a ve Špindlu v jarním období,“ říká Tomáš Bank.

Kvůli koronaviru pak sice neabsolvovali tradiční rychlostní kemp v Chile, ale techniku pilovali na evropských ledovcích, jen co se otevřely hranice. Obřímu slalomu v přípravném období věnovali celkem 18 dní. Nejvíc v kariéře české šampionky.

„Startovní číslo bude mít slušné, natrénováno má, více než dva roky ale v této disciplíně nezávodila a závod není trénink, takže v tomto směru to je otevřené. Nicméně postup do druhého kola bych hodnotil jako velký úspěch,“ má jasno Bank.

Snad se zase o kousek posunu

Ani v letošním složitém roce Ledecká nijak neměnila tradiční letní přípravu.

V létě znovu vyrazila do Řecka na Lefkadu, kde pilovala kondici. Jezdila na vodních lyžích, surfu, posilovala, s rodiči hrála karty či různé deskové hry. Bavila se.

„Je to můj druhý domov. Žiju tady, pracuju na sobě. Je to pro mě nejzásadnější část celého roku, protože zde probíhá nejtvrdší příprava z celé sezony. I letos jsem si tam užila fantastickou letní přípravu. Vlastně už je to čtvrtstoletí, co trávím léto úplně stejně a díky bohu za to,“ usmívá se.

Sem tam i na svém Instagramu fanouškům odhalila, jak příprava na ostrově probíhala. Natočila i videa na vodním prkně, kde zvládá i pár triků.

Jak kdyby pro ni nic nebylo nemožné.

„Jak už jsem několikrát zmiňovala, tak jsem trochu sportovní nemehlo. Takže když mám možnost, snažím se naučit různé věci v různých sportech a na různých náčiních. Jde to ztuha, ale hrozně mě to baví a věřím, že mi to všechno pomáhá v celkové koordinaci, abych byla co nejlépe připravená na ty své dva hlavní sporty,“ říká.

Tedy na snowboard a lyže.

Je otázkou, jak moc je v téhle sezoně bude kombinovat. I v normální sezoně to občas byl vabank. Jestli jet další víkend na snowboard nebo na lyže? To se často u Ledecké rozhodovalo až pár dní před akcí.

Podobná flexibilita bude v této prazvláštní zimě ještě důležitější.

I tak by ale přednost měly dostat lyže. Vždyť Ledecká do lyžařského Světového poháru vstupuje jako druhá nejlepší sjezdařka minulého ročníku a desátá žena celkového hodnocení seriálu.

Jako jedna z favoritek.

„Což je strašně vtipné takhle to slyšet. Já o sobě takhle vůbec nepřemýšlím, protože se koukám hlavně dopředu. Minulá sezona dopadla fantasticky a doufám, že se v té nové zase o kousek posunu,“ líčí.