ONLINE: Start lyžařské sezony, Ledecká jede v Söldenu obří slalom

V minulé sezoně, kterou předčasně ukončila pandemie koronaviru, si Ledecká počínala výtečně: v hodnocení sjezdu obsadila druhé místo, v celkovém pořadí pak desátou pozici.

„Ale nepřemýšlím o sobě jako favoritce, protože se koukám hlavně dopředu. Minulá sezona dopadla fantasticky a doufám, že se v té nové zase o kousek posunu,“ hlásí česká lyžařka před tradičním prologem v Söldenu.

Na start obřího slalomu, který kvůli pandemii probíhá bez diváků, se vydává s číslem 32.

ONLINE: Obří slalom v Söldenu 1. kolo závodu sledujeme v podrobné reportáži.

„Těším se jak malé děcko, vlastně stejně jako každý rok,“ vyhlíží Ledecká. „Už před třemi roky to byl skvělý zážitek, proto se do Söldenu tak těším. Bude to skvělý závod, protože kopec je nádherný.“



V roce 2017 skončila v závodě předposlední, 53., nyní má rozhodně vyšší cíle.

Obří slalom sice přes dva roky v ostrém závodě neokusila, ale v přípravě na sezonu mu věnovala nejvíce času v dosavadní kariéře, celkem 18 dní. „Postup do druhého kola bych hodnotil jako velký úspěch,“ prohlásil trenér české závodnice Tomáš Bank.

Ve startovním poli chybí americká hvězda Mikaela Shiffrinová, která léčí zranění zad, připraveny naopak jsou úřadující držitelka velkého křišťálového glóbu i malého za obří slalom Italka Federica Brignoneová (s číslem 6) či Slovenka Petra Vlhová (3).

Druhé kolo, do nějž se kvalifikuje třicet nejlepších závodnic, je na programu od 13:00 a opět jej budeme sledovat online.

V neděli v Söldenu taktéž v obřím slalomu zabojují o první body v sezoně muži, seriál pak bude pokračovat paralelními slalomy 13. listopadu taktéž v Rakousku v Lech Zürs. První super-G čekají Ledeckou a spol. ve švýcarském Svatém Mořici o víkendu 5. a 6. prosince.