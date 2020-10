Překvapení v Söldenu, úvodní obří slalom nečekaně vyhrál Nor Braathen

Rakousko

Muži - obří slalom: 1. Braathen (Nor.) 2:14,41 (1:08,37+1:06,04), 2. Odermatt -0,05 (1:08,44+1:06,02), 3. G. Caviezel (oba Švýc.) -0,46 (1:08,13+1:06,74), 4. Pinturault (Fr.) -0,49 (1:08,28+1:06,62), 5. Kristoffersen (Nor.) -0,56 (1:08,23+1:06,74) a Meillard (Švýc.) -0,56 (1:08,41+1:06,56), 7. Kranjec (Slovin.) -0,77 (1:08,19+1:06,99), 8. Nestvold-Haugen (Nor.) -1,04 (1:08,55+1:06,90), 9. Favrot (Fr.) -1,21 (1:09,09+1:06,53), 10. De Aliprandini (It.) -1,37 (1:08,70+1:07,08), ...v 1. kole 43. Krýzl (ČR) 1:11,06.