Do sezony s novým trenérem. Jméno říct nemůžu, ať se máte na co těšit, tají Ledecká

„Ondra bohužel ukončil kariéru profesionálního trenéra. Všechny jeho důvody chápu, říkal, že potřebuje být více s rodinou a že si se mnou toho užil spoustu, ale že jeho život je pořád stejný. Tím, že měl svoji profesionální kariéru a teď jezdil se mnou, tak to měl takové monotónní,“ vysvětlila Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.

Hledáte tedy náhradu?

Rozhodila jsem sítě na nové dobré trenéry a kouče. Nakonec mám docela dobrou možnost přijmout do týmu někoho, kdo by mi mohl pomoct.

Prozradíte, o koho se jedná?

Nemůžu, nebylo by to žádné vzrůšo, kdybych vám všechno řekla takto naráz, pak byste se neměli na co těšit. Ale zdá se, že to bude fungovat dohromady i s Tomášem (Bankem, stávajícím trenérem Ledecké). Přeci jenom máme všichni stejný cíl: abych byla nejrychlejší ze všech.

Jak bude vypadat váš nejbližší program závodů?

Zatím máme hrubý závodní plán, nevím, jestli je všechno oficiálně potvrzené, třeba příští zastávku v Lech Zürs nám přesunuli z 16. na 26. listopadu. Ale vypadá to, že rozvrh je dobrý a mohla bych stihnout závodů co nejvíc. V prosinci bych měla závodit každý týden, což bude úplná senzace a doufám, že to nějak zvládneme a budu přeskakovat z lyží na snowboard a ze snowboardu na lyže.

Kde se tedy momentálně připravujete?

Jsem v Rakousku, ale zatím to vypadá, že nám to tady od neděle zavřou, takže pak budeme zjišťovat, co se dá dělat potom. Rozhazujeme sítě. Trénink je tady skvělý a nedokážu vůbec odhadnout, co se bude dít. Snažíme se toho odjezdit co nejvíc a uvidíme, co bude dál.

Máte i záložní možnosti?

Není to úplně příznivá situace pro nás lyžaře. My si s tím nějak poradíme, jsme mistři improvizace. Do Kanady se nám letos asi nepodaří dostat, tak budeme muset najít jinou variantu.

Jak byste zpětně zhodnotila 20. místo v obřím slalomu z prvního závodu sezony v Söldenu?

Závod se mi strašně líbil. Předčila jsem svá očekávání, doufala jsem, že se dostanu do druhého kola už jen kvůli tomu, abych mohla jet druhou jízdu. Měli jsme na to dobrou přípravu, měla jsem možnost si zatrénovat s Henrikem Kristoffersenem a Alexisem Pinturaultem.

Užila jste si trénink s hvězdami?

Byl to neskutečný zážitek. Už jenom kdybych tam mohla být a koukat na ně, tak by to byl zážitek, a když jsem mohla jet stejný obřák a zkoušet jejich stopu, tak to mi určitě také dost dalo.

Dalším závodem v kalendáři je zmíněný paralelní obří slalom v Lech Zürs, v této disciplíně jste na lyžích ještě nezávodila.

Poprvé jsem to jela předevčírem, nevěděla jsem, že brány jsou strašně blízko u sebe, že to není normální obřák, kde se jezdí nějakých 27 metrů, paralelní je 16 až 20 metrů. A jedeme ho na stejných lyžích, což je ten největší podraz.

Bude vám jeden trénink stačit?

Vyzkoušela jsem si to a myslím, že to nějak půjde. Nevím, jestli budeme mít šanci ho ještě potrénovat, ale kdybychom těžili jen z tohoto jednoho tréninku, budu bojovat.

Máte obavy, jak vzhledem k celosvětové situaci sezona proběhne?

Nemůžu nic dělat, jsem závodník a myslím, že hysterický může být maximálně můj tým, který musí zařídit, kam mě pošle. Já budu jezdit z kopce a na nich právě záleží, kde to bude. Tým mám tak silný, že se o něj můžu opřít, jsem v klidu.

V loňské sezoně jste skončila druhá v hodnocení sjezdu, láká vás letos přidat do sbírky křišťálový glóbus?

Je to pro mě hodně atraktivní, je to jeden z mých dlouhodobých cílů. Glóbus je hezká věc a na poličce mám spoustu volného místa, které by bylo fajn něčím zaplnit. Můžu tam dávat vázy a květináče, ale nikdy to nebude to samé. V rámci dekorace bytu, aby měl furt ten stejný ráz, by bylo fajn těm snowboardovým dohodit kamarády, ale budu na tom muset pořádně zamakat.