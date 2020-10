Ledeckou a Krýzla čeká Světový pohár v Söldenu

Minulá sezona vyšla české sportovní superhvězdě Ledecké parádně a celkem nasbírala 503 bodů do World Cup Start List (WCSL). To ji opravňuje startovat ve všech disciplínách nejhůř hned za elitní třicítkou.

„To jsme věděli už na konci minulé sezony a tak jsme se na trénink obřího slalomu v letošní přípravě více zaměřili,“ řekl trenér Tomáš Bank. „Nejvíce obřáků jsme najezdili na Červenohorském sedle a ve Špindlu v jarním období. Když už jsme mohli opět do zahraničí, tak jsme se věnovali rychlostním disciplínám, následovala letní kondice v Řecku a po více než měsíci návrat na sníh do Saas-Fee, kde jsme strávili měsíc. Zpočátku jsme se věnovali rychlostkám, pak jsme přešli na obřák. Celkem v něm letos máme natrénováno osmnáct dní, což jsme ještě nikdy neměli,“ pochvaluje si Bank.

Navíc dva tréninky ještě přidá, neboť poslední dny před závodem bude ladit formu na Pitztalu s hvězdným duem Alexis Pinturault -Henrik Kristoffersen v rámci projektu jejího hlavního sponzora. „Startovní číslo bude mít slušné, natrénováno má, více než dva roky ale v této disciplíně nezávodila a závod není trénink, takže v tomto směru to je otevřené. Nicméně postup do druhého kola bych hodnotil jako velký úspěch,“ tvrdí Bank.

V obřím slalomu v Söldenu startoval matador českého týmu Kryštof Krýzl už šestkrát, na jeho start se ale připravuje už podeváté, protože v letech 2017 a 2018 mužský závod kvůli nepřízni počasí zrušili. Jeho nejvyšším zápisem je 35. místo z roku 2016.

„Letos je mým cílem úspěšně se porvat o postup do druhého kola,“ plánuje si 34letý Krýzl, který se ale v létě nevyhnul nákaze koronavirem. „Přípravu to nějak výrazně neovlivnilo, protože to bylo v době plánované pauzy od sněhu, ale příjemné to nebylo, měl jsem příznaky jako bolest celého těla, vysoké horečky, ztráta čichu a chuti, velká únava, prostě mi bylo fakt zle. Zpětně je ale možná i dobře, že jsem si tím prošel, protože jsem nyní absolvoval test na protilátky a mám je. Když teď víme, jak často se musí všichni v SP nechat testovat a neustále monitorovat svůj pohyb, tak vidina, že by se mě to na nějakou dobu nemuselo týkat, mě těší.“